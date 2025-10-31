 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Bloomberg узнал о военном усилении Дании в Гренландии из-за России

Bloomberg: Дания готовится к возможному столкновению с Россией в Гренландии
Дания начала военное усиление в Гренландии, особенно в части морского мониторинга. Там опасаются, что Россия после Украины перекинет силы в Арктику, пишет Bloomberg. Ранее Путин хвалил исчезающие с радаров российские подлодки
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Дания усиливает свое военное присутствие в Гренландии из-за опасений возможного военного столкновения с Россией, пишет Bloomberg. Среди новых мер — расширение сферы морской обороны на острове, включая патрульные самолеты для мониторинга и борьбы с подводными лодками.

«Мы рассматриваем будущий сценарий угроз, с которым нам придется иметь дело», — заявил глава Объединенного арктического командования Дании в Гренландии Сорен Андерсен.

Новое вооружение России, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в активности у берегов Норвегии — все это усиливает опасения Копенгагена по поводу надвигающейся угрозы, отмечает агентство. В результате в сентябре Дания провела в Гренландии свои самые масштабные учения. При этом если предыдущие были сосредоточены на спасательных операциях и гражданских задачах, то эти были посвящены подготовке к войне, говорится в статье.

Сорен Андерсен, который возглавляет датское командование в Гренландии, описывает Россию как «региональную сверхдержаву в Арктике», поскольку в последние десятилетия Москва построила там свои базы и развернула силы. По его мнению, после окончания конфликта на Украине Россия может перенаправить ресурсы на север и переориентировать новые оружейные технологии на нужды региона.

The National Interest рассказал о российском «острие копья» в Арктике
Политика
Остров Врангеля

Президент России Владимир Путин в августе называл военным преимуществом страны тот факт, что российские стратегические подводные лодки ходят в северных широтах и «пропадают с радаров». В мае он поручил обновить стратегию развития Арктической зоны. В том же месяце он подчеркнул, что численность российских военнослужащих в Арктике будет увеличиваться

Бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен тогда же отмечал, что Североатлантическому альянсу следует играть более активную роль в Арктике, чтобы сдерживать там Россию. По его словам, Москва начала перевооружение в Арктическом регионе и осуществляет «значительные» инвестиции в его будущее. Например, открывает авиабазы и другие военные объекты, отметил экс-генсек.

В 2024-м директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркивал, НАТО создало дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. Военно-политическая напряженность в регионе возрастает, признал он.

Валерия Доброва
Гренландия Дания Россия
