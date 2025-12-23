Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки

Андреевка (Фото: Минобороны России)

Взятие под контроль армией России Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило Минобороны.

О занятии Андреевки стало известно 23 декабря. Это село находится в Покровском районе, примерно в 3 км от населенного пункта Остаповское. О его переходе под контроль российских военных Минобороны отчитывалось 9 декабря.

Также во вторник, 23 декабря, сообщалось, что ВС России заняли село Прилипка в Харьковской области на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 5 км от Волчанска. Потери ВСУ за минувшие сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек.