Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки
Взятие под контроль армией России Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило Минобороны.
О занятии Андреевки стало известно 23 декабря. Это село находится в Покровском районе, примерно в 3 км от населенного пункта Остаповское. О его переходе под контроль российских военных Минобороны отчитывалось 9 декабря.
Также во вторник, 23 декабря, сообщалось, что ВС России заняли село Прилипка в Харьковской области на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 5 км от Волчанска. Потери ВСУ за минувшие сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек.
