Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки

Сюжет
Военная операция на Украине
Андреевка
Андреевка (Фото: Минобороны России)

Взятие под контроль армией России Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило Минобороны.

О занятии Андреевки стало известно 23 декабря. Это село находится в Покровском районе, примерно в 3 км от населенного пункта Остаповское. О его переходе под контроль российских военных Минобороны отчитывалось 9 декабря.

Минобороны сообщило о массированном ударе «Кинжалами» по ВПК Украины
Политика
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Также во вторник, 23 декабря, сообщалось, что ВС России заняли село Прилипка в Харьковской области на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 5 км от Волчанска. Потери ВСУ за минувшие сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Романов Илья
Минобороны Военная операция на Украине
Прямой эфир
