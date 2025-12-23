Армия России заняла два села в Харьковской и Днепропетровской областях
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Прилипка в Харьковской области и Андреевка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, Прилипку заняли подразделения группировки войск «Север», Андреевку — «Восток».
Село Прилипка находится на севере Харьковской области, на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 5 км к юго-западу от Волчанска. По состоянию на 2019 год там проживало 60 человек.
Село Андреевка находится в Покровском районе Днепропетровской области, на правом берегу реки Гайчур, примерно в 3 км от Остаповского, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 9 декабря. В 2001 году в Андреевке проживало 753 человека.
Накануне в ведомстве отчитывались о контроле над поселком Вильча в Харьковской области, который находится в 3 км от города Волчанск. Последний, по данным российского Генштаба, был занят 1 декабря.
