Военная операция на Украине⁠,
Армия России заняла два села в Харьковской и Днепропетровской областях

Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировок войск «Север» и «Восток» заняли села Прилипка и Андреевка в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Прилипка в Харьковской области и Андреевка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, Прилипку заняли подразделения группировки войск «Север», Андреевку — «Восток».

Село Прилипка находится на севере Харьковской области, на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 5 км к юго-западу от Волчанска. По состоянию на 2019 год там проживало 60 человек.

Село Андреевка находится в Покровском районе Днепропетровской области, на правом берегу реки Гайчур, примерно в 3 км от Остаповского, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 9 декабря. В 2001 году в Андреевке проживало 753 человека.

Минобороны сообщило о контроле над Вильчей в Харьковской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»
За минувшие сутки подразделения «Севера» нанесли удары по позициям пяти бригад и одного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка в Сумской области, Терновая и Волчанские Хутора в Харьковской области, а «Востока» — четырех бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное в Запорожской области и Коммунаровка в Днепропетровской области. По данным Минобороны России, потери ВСУ в зоне действия этих группировок составили более 480 военнослужащих, три склада боеприпасов и материальных средств, станцию радиоэлектронной борьбы.

Накануне в ведомстве отчитывались о контроле над поселком Вильча в Харьковской области, который находится в 3 км от города Волчанск. Последний, по данным российского Генштаба, был занят 1 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Харьковская область Днепропетровская область Военная операция на Украине
