Минобороны сообщило о контроле над Вильчей в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» заняли поселок Вильча, расположенный к югу от Волчанска и восточнее села Лиман, о контроле над которыми власти России отчитывались 1 и 11 декабря

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вильча в Харьковской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Поселок Вильча находится в Чугуевском районе на северо-востоке Харьковской области, примерно в 3 км к югу от города Волчанск и в 2 км восточнее села Лиман, о контроле над которыми российские власти отчитывались 1 и 11 декабря. По состоянию на 2022 год численность населения Вильчи составляла 1639 человек.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» также нанесли удары по позициям шести бригад и одного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка в Сумской области, Терновая, Избицкое и Рубежное в Харьковской области. По данным Минобороны России, потери ВСУ на этом направлении составили до 90 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

20 декабря в ведомстве отчитывались о занятии населенных пунктов Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.