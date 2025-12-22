 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о контроле над Вильчей в Харьковской области

Минобороны: поселок Вильча в Харьковской области перешел под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки войск «Север» заняли поселок Вильча, расположенный к югу от Волчанска и восточнее села Лиман, о контроле над которыми власти России отчитывались 1 и 11 декабря
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вильча в Харьковской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Поселок Вильча находится в Чугуевском районе на северо-востоке Харьковской области, примерно в 3 км к югу от города Волчанск и в 2 км восточнее села Лиман, о контроле над которыми российские власти отчитывались 1 и 11 декабря. По состоянию на 2022 год численность населения Вильчи составляла 1639 человек.

Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости
За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» также нанесли удары по позициям шести бригад и одного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка в Сумской области, Терновая, Избицкое и Рубежное в Харьковской области. По данным Минобороны России, потери ВСУ на этом направлении составили до 90 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

20 декабря в ведомстве отчитывались о занятии населенных пунктов Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Харьковская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Российские военные заняли село в Харьковской области
Политика
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области
Политика
Военные заняли Кучеровку и Ровное в Харьковской области и ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
На вечере AVI Capital был представлен Проект «Музыка Света. Пробуждение» Компании, 14:00
Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса для слабовидящих Be My Eyes Технологии и медиа, 13:58
Якутия заявила о планах нарастить объем золотодобычи до 75 т в год Отрасли, 13:54
Джей Ди Вэнс оценил переговоры по Украине словом «прорыв» Политика, 13:51
Видео с места с места гибели генерала Сарварова в Москве. Видео Общество, 13:51
Хохлов заявил, что не надеется получить отсуженные у Facebook ₽65 млн Спорт, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость Общество, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
В 200-летнем доме-памятнике в Москве выставили на торги большое помещение Недвижимость, 13:43
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области Общество, 13:41
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 13:27
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 13:23