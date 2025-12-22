Минобороны сообщило о контроле над Вильчей в Харьковской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вильча в Харьковской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
Поселок Вильча находится в Чугуевском районе на северо-востоке Харьковской области, примерно в 3 км к югу от города Волчанск и в 2 км восточнее села Лиман, о контроле над которыми российские власти отчитывались 1 и 11 декабря. По состоянию на 2022 год численность населения Вильчи составляла 1639 человек.
20 декабря в ведомстве отчитывались о занятии населенных пунктов Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»