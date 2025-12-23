Кремль раскрыл, сколько ветеранов вернулись со спецоперации
Из зоны военной операции вернулись около 167 тыс. ветеранов боевых действий, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, передает ТАСС.
«Сейчас вернулись в гражданскую жизнь 167 тыс. ветеранов специальной военной операции», — сказал он.
Новиков также рассказал, что с начала спецоперации для поддержки бойцов удалось собрать более ₽62,8 млрд. Он отдельно отметил проект Народного фронта «Все для победы», назвав его «мощным и эмоциональным сигналом» помощи военным. Новиков подчеркнул, что бойцам важно знать, что о них «заботятся, думают, думают об их близких, помогают», пока они могут сосредоточиться на боевых задачах.
«Это тоже вклад в победу, который сейчас исчисляется <...> 62 миллиардами 871 миллионом рублей», — сказал он. Собранные средства направили гражданам и организациям на нужды фронта, уточнил Новиков.
В октябре президент Владимир Путин подписал закон о расширении круга участников военной операции на Украине, которым может присваиваться статус ветерана боевых действий. Поправки распространили на лиц, которые в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили с Минобороны соглашения о пребывании в специальном формировании и выполняли боевые задачи.
Летом Новиков сообщал, что с фронта вернулись около 137 тыс. участников боевых действий.
Материал дополняется
