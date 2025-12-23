 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Кремль раскрыл, сколько ветеранов вернулись со спецоперации

Кремль: из зоны военной операции вернулись 167 тыс. ветеранов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Из зоны военной операции вернулись около 167 тыс. ветеранов боевых действий, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, передает ТАСС.

«Сейчас вернулись в гражданскую жизнь 167 тыс. ветеранов специальной военной операции», — сказал он.

Новиков также рассказал, что с начала спецоперации для поддержки бойцов удалось собрать более ₽62,8 млрд. Он отдельно отметил проект Народного фронта «Все для победы», назвав его «мощным и эмоциональным сигналом» помощи военным. Новиков подчеркнул, что бойцам важно знать, что о них «заботятся, думают, думают об их близких, помогают», пока они могут сосредоточиться на боевых задачах.

«Это тоже вклад в победу, который сейчас исчисляется <...> 62 миллиардами 871 миллионом рублей», — сказал он. Собранные средства направили гражданам и организациям на нужды фронта, уточнил Новиков.

Песков заявил о ежедневных встречах Путина с участниками спецоперации
Политика
Владимир Путин

В октябре президент Владимир Путин подписал закон о расширении круга участников военной операции на Украине, которым может присваиваться статус ветерана боевых действий. Поправки распространили на лиц, которые в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили с Минобороны соглашения о пребывании в специальном формировании и выполняли боевые задачи.

Летом Новиков сообщал, что с фронта вернулись около 137 тыс. участников боевых действий.

Материал дополняется

Военная операция на Украине Кремль ветераны
