Подразделения группировки «Восток» продвинулись вдоль дороги Покровское — Гуляйполе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли Остаповское в Днепропетровской области.

Этот населенный пункт находится неподалеку от границы с Запорожской областью, на слиянии рек Янчур и Ганчур. К востоку проходит автодорога, связывающая крупный поселок Покровское и город Гуляйполе.

На разных участках в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям 11 украинских бригад штурмового полка в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Варачино, Искрисковщина, Иволжанское, Ветеринарное, Старица, Вильча;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка, Подолы, Дробышево;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям десяти бригад в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Степановка, Миньковка, Константиновка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 17 бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Вольное, Водянское, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка, Новокриворожье, Новопавловка;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе, Андреевка;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское, Никольское.



Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1250 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянут в том числе один танк. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.