Минобороны сообщило о массированном ударе «Кинжалами» по ВПК Украины

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, сообщили в Минобороны.

Удар был нанесен утром 23 декабря в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты. Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (около 12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой.

Кроме того, утром российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов самолетного типа. 14 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, один — над Воронежской.

В 8:00 губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе. «Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев в своем телеграм-канале. Позже он сообщил, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дрон на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. Спустя 52 минуты опасности атаки БПЛА в регионе отменили.