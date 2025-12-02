 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вучич заявил о планах завершить переговоры по газу с Россией к 5 декабря

Вучич: Сербия планирует завершить переговоры по газу с Россией до 5 декабря
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сербия намерена завершить переговоры по заключению нового газового контракта с Россией до 5 декабря. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

«Если к пятнице мы не получим газовый контракт с Россией, с понедельника мы начнем переговоры и будем искать газ у другой стороны», — заявил Вучич на пресс-конференции.

Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе
Политика
Александр Вучич

Ранее президент Сербии выразил разочарование, заявив, что Россия предложила продлить действующий газовый договор только до конца 2025 года, в то время как Белград рассчитывал на контракт как минимум до мая 2026 года. По мнению президента, это может быть связано с санкциями США против сербской нефтяной компании NIS. В сентябре Вучич просил президента России Владимира Путина добавить гибкости в новое соглашение.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия Сербия Александр Вучич газ
Материалы по теме
Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе
Политика
Сербская NIS сообщила о начале действия санкций США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 19:58 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 19:58
Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве Политика, 20:14
Мосбиржа допустила акции «Базиса» к торгам с 10 декабря Инвестиции, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве Политика, 19:59
Во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев Политика, 19:56
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео Политика, 19:54
Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда Спорт, 19:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями Политика, 19:48
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 19:47
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 19:43
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»
РАДИО
 Финансы, 19:40
«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде Общество, 19:38
Saxo Bank предсказал «день Q», Британию в ЕС и «Оземпик» для котов Экономика, 19:37