Вучич заявил о планах завершить переговоры по газу с Россией к 5 декабря
Сербия намерена завершить переговоры по заключению нового газового контракта с Россией до 5 декабря. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
«Если к пятнице мы не получим газовый контракт с Россией, с понедельника мы начнем переговоры и будем искать газ у другой стороны», — заявил Вучич на пресс-конференции.
Ранее президент Сербии выразил разочарование, заявив, что Россия предложила продлить действующий газовый договор только до конца 2025 года, в то время как Белград рассчитывал на контракт как минимум до мая 2026 года. По мнению президента, это может быть связано с санкциями США против сербской нефтяной компании NIS. В сентябре Вучич просил президента России Владимира Путина добавить гибкости в новое соглашение.
