Политика⁠,
0

Финский политик прокомментировал призыв Макрона к диалогу с Путиным

Финский политик Мема усомнился в реакции союзников на слова Макрона о России
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным вызвало вопросы о том, как его позиция будет воспринята союзниками Парижа. Такое мнение выразил финский политик Армандо Мема в социальной сети X.

«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий» — написал Мема.

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией. Он заявил, что европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца». По его словам, Европе необходимо одновременно укреплять обороноспособность и обсуждать долгосрочную архитектуру безопасности, в том числе договариваться о диалоге с Россией.

В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности к такому диалогу при наличии заинтересованности с французской стороны. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Если есть обоюдная политическая воля, то это [заявление] можно только положительно оценить», — отметил он.

