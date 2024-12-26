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Лукашенко сказал Путину, сколько «Орешников» может принять Белоруссия

Лукашенко: Белоруссия готова разместить более десятка «Орешников»
Минск готов разместить на территории Белоруссии десять «Орешников», но может и больше, если этого захочет Россия, заявил Лукашенко. «Нет, ну, десять это...» — ответил услышавший его слова Путин
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Белоруссия готова разместить на своей территории не менее десяти новейших российских ракетных комплексов «Орешник», заявил президент страны Александр Лукашенко корреспонденту Life Александру Юнашеву. Видео тот опубликовал в своем телеграм-канале.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — сказал глава государства в ответ на вопрос, сколько комплексов «Орешник» привезут в Белоруссию. Ранее белорусский президент говорил, что в его стране насчитывается «десятка три» площадок, подходящих для размещения «Орешника».

В момент беседы к Лукашенко и журналистам подошел российский президент Владимир Путин. «Я говорю, что пока десять комплексов, а потом, если будет желание <...> — и больше «Орешников», — пояснил ему Лукашенко.

«Нет, ну, десять это...», — отметил российский президент, не закончив фразу и подняв вверх обе руки.

Лукашенко и Путин вместе участвовали в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) в Ленинградской области.

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Владимир Путин

«Орешник» — единственная официально заявленная на вооружении российской армии баллистическая ракета средней дальности. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.

Путин заявлял, что массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия», «Орешник» способен поражать хорошо защищенные и углубленные цели, при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия.

О первом применении «Орешника» Путин рассказал 21 ноября. По его словам, ракета использовалась для удара по оборонно-промышленному объекту в Днепре. Российский президент назвал это ответом на удары Киева ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным целям в Курской и Брянской областях. Вскоре президент сообщил о начале серийного производства «Орешника» и решении отправить комплекс в Белоруссию по просьбе Александра Лукашенко.

Россия пообещала разместить ракеты «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года. Это решение власти называли ответом на развертывание американских ракет в Германии.

Цели Минск будет определять самостоятельно, пообещал Лукашенко, но Москва поможет с эксплуатацией ракеты. «То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы», — отмечал президент Белоруссии.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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