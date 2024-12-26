Лукашенко сказал Путину, сколько «Орешников» может принять Белоруссия
Белоруссия готова разместить на своей территории не менее десяти новейших российских ракетных комплексов «Орешник», заявил президент страны Александр Лукашенко корреспонденту Life Александру Юнашеву. Видео тот опубликовал в своем телеграм-канале.
«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — сказал глава государства в ответ на вопрос, сколько комплексов «Орешник» привезут в Белоруссию. Ранее белорусский президент говорил, что в его стране насчитывается «десятка три» площадок, подходящих для размещения «Орешника».
В момент беседы к Лукашенко и журналистам подошел российский президент Владимир Путин. «Я говорю, что пока десять комплексов, а потом, если будет желание <...> — и больше «Орешников», — пояснил ему Лукашенко.
«Нет, ну, десять это...», — отметил российский президент, не закончив фразу и подняв вверх обе руки.
Лукашенко и Путин вместе участвовали в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) в Ленинградской области.
«Орешник» — единственная официально заявленная на вооружении российской армии баллистическая ракета средней дальности. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.
Путин заявлял, что массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия», «Орешник» способен поражать хорошо защищенные и углубленные цели, при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия.
О первом применении «Орешника» Путин рассказал 21 ноября. По его словам, ракета использовалась для удара по оборонно-промышленному объекту в Днепре. Российский президент назвал это ответом на удары Киева ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным целям в Курской и Брянской областях. Вскоре президент сообщил о начале серийного производства «Орешника» и решении отправить комплекс в Белоруссию по просьбе Александра Лукашенко.
Россия пообещала разместить ракеты «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года. Это решение власти называли ответом на развертывание американских ракет в Германии.
Цели Минск будет определять самостоятельно, пообещал Лукашенко, но Москва поможет с эксплуатацией ракеты. «То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы», — отмечал президент Белоруссии.
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