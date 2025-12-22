 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Рябков заявил об одержимости Европы «химерой» нападения России

Страны Евросоюза одержимы «химерой» угрозы со стороны России и используют ее как предлог для ремилитаризации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он также отметил противоречивость подходов ЕС на фоне диалога Москвы и Вашингтона
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Страны Европы под предлогом мнимой угрозы со стороны России наращивают военную силу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии по вопросам международной безопасности на площадке клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

«Серьезную озабоченность вызывает маниакальная одержимость стран Евросоюза химерой будто бы надвигающегося на них нападения со стороны России», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Европейские страны запустили «масштабные программы ремилитаризации», утверждая, что Москва вынашивает агрессивные планы и намерена в ближайшие годы вторгнуться в натовские государства, отметил он. «Как бы дико это ни звучало, но предвоенный психоз злонамеренно подпитывается призывами — и я практически дословно цитирую — готовиться к масштабной войне, подобной той, в которой воевали деды. С российских позиций немаловажно напомнить, что в той войне нападение планомерно готовилось и было в итоге совершено именно на нашу страну, а не наоборот», — добавил Рябков.

Рютте назвал НАТО «следующей целью» России
Политика
Марк Рютте

По словам замминистра, Москва отмечает, что США на высоком уровне признали расширение НАТО к российским границам одной из первопричин конфликта, а в новой стратегии национальной безопасности США поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения альянса. При этом он подчеркнул, что, несмотря на эти сигналы, у России сохраняются серьезные вопросы к Вашингтону, в том числе в украинском контексте, а перспективы нормализации отношений с США отнюдь не предопределены.

Рябков указал, что дополнительным фактором риска служит позиция стран ЕС, которые стремятся не допустить сближения подходов Москвы и Вашингтона к урегулированию конфликта на Украине. Замглавы МИДа также отметил, что европейские страны в целом препятствуют «оздоровлению обстановки» в отношениях России и США.

Отдельно Рябков выразил обеспокоенность действиями США в стратегической сфере. По его словам, Вашингтон продолжает развивать военные программы, направленные на достижение решающего превосходства, включая проект глобальной системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и Евросоюза, «не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели», и отметил, что Россия готова зафиксировать это юридически в рамках урегулирования конфликта на Украине «на основе принципа равной и неделимой безопасности».

FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

НАТО наращивает коалиционные силы и формирует угрозу для России, заявил в середине декабря министр обороны Андрей Белоусов. Альянс, отметил он, готовится к развертыванию ракет средней дальности, модернизирует системы ПВО и ПРО, создает «военный шенген» для ускоренной переброски войск к восточному флангу и увеличивает оборонные расходы.

По оценке главы Минобороны, действия альянса указывают на подготовку к возможному военному столкновению с Россией в перспективе 2030-х. В ответ Москва продолжает формирование современных вооруженных сил с приоритетом развития стратегических ядерных сил.

Президент Владимир Путин ранее назвал ложью и бредом заявления о возможности «большой войны», которые звучат на Западе.

Подобные заявления неоднократно делали лидеры западных стран. Так, президент Сербии Александр Вучич говорил, что к войне с Россией готовятся «все». Генеральный же секретарь НАТО Марк Рютте называл альянс «следующей целью» России. Он утверждает, что многие члены блока «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, что «время на нашей стороне», а «конфликт стоит у наших дверей».

По словам российского лидера, европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности конфликта с Россией.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Теги
Плугина Ирина, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Сергей Рябков МИД Евросоюз Россия США
