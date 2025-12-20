Прогнозы могут стать самосбывающимися, так как уверенные в неизбежности конфликта в Европе намеренно ищут доказательства своих опасений, игнорируя контраргументы и приближая конфликт, пишет FT

Между Россией и странами Европы не хватает прямых линий связи и есть риск, что заявления европейских лидеров об угрозе прямого столкновения станут самосбывающимся пророчеством, пишет Financial Times (FT). Автор материала — Ханна Нотте, директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина.

Прямые каналы связи можно было бы использовать для уточнения намерений другой стороны на фоне растущей напряженности, поясняет она.

Самосбывающееся пророчество — предсказание, косвенно влияющее на события и приводящее к его исполнению.

Постоянные дискуссии и заявления европейских политиков о неизбежности вооруженного конфликта с Россией имеют несколько «подводных камней», отмечает автор. Первый заключается в том, что некоторые из них считали, будто российская военная операция не начнется, и теперь убеждают себя и других в том, что Россия неизбежно решит атаковать Европу, пишет Нотте. Подобный подход может способствовать предвзятости, склонности искать доказательства, подтверждающие опасения, игнорируя при этом любые признаки обратного, предупреждает автор.

Второй «подводный камень», по версии Нотте, представляет собой куда большую проблему. Призывы готовиться неизбежному столкновению могут «подпитывать спираль эскалации»: паника в Европе провоцирует ответную реакцию России, Москва стала считать, что Европа перевооружается для подготовки к удару по России, и упрекает ЕС в воинственности.

Когда Европа начинает рассматривать конфликт с Россией как неизбежный, она рискует ускорить наступление того, чего надеется избежать. Поэтому поиск каналов для снижения рисков становится более важным для европейцев, как и необходимость тщательно взвешивать слова и действия, подытожила Нотте.

Россия не собирается воевать с Европой, вновь подчеркнул президент Владимир Путин во время прямой линии в конце декабря. Он отметил, что западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики. По словам главы государства, объединяя и дополняя друг друга, «Россия и Европа процветали бы».

Россия же стремится к решению всех спорных вопросов путем переговоров и желает добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности, подчеркнул Путин. Если же европейские страны начнут войну — Москва готова «прямо сейчас», говорил он.