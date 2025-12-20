 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией

FT: Европа рискует столкнуться с самосбывающимся пророчеством о войне с Россией
Прогнозы могут стать самосбывающимися, так как уверенные в неизбежности конфликта в Европе намеренно ищут доказательства своих опасений, игнорируя контраргументы и приближая конфликт, пишет FT
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Между Россией и странами Европы не хватает прямых линий связи и есть риск, что заявления европейских лидеров об угрозе прямого столкновения станут самосбывающимся пророчеством, пишет Financial Times (FT). Автор материала — Ханна Нотте, директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина.

Прямые каналы связи можно было бы использовать для уточнения намерений другой стороны на фоне растущей напряженности, поясняет она.

Самосбывающееся пророчество — предсказание, косвенно влияющее на события и приводящее к его исполнению.

Постоянные дискуссии и заявления европейских политиков о неизбежности вооруженного конфликта с Россией имеют несколько «подводных камней», отмечает автор. Первый заключается в том, что некоторые из них считали, будто российская военная операция не начнется, и теперь убеждают себя и других в том, что Россия неизбежно решит атаковать Европу, пишет Нотте. Подобный подход может способствовать предвзятости, склонности искать доказательства, подтверждающие опасения, игнорируя при этом любые признаки обратного, предупреждает автор.

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
Политика
Эмманюэль Макрон

Второй «подводный камень», по версии Нотте, представляет собой куда большую проблему. Призывы готовиться неизбежному столкновению могут «подпитывать спираль эскалации»: паника в Европе провоцирует ответную реакцию России, Москва стала считать, что Европа перевооружается для подготовки к удару по России, и упрекает ЕС в воинственности.

Когда Европа начинает рассматривать конфликт с Россией как неизбежный, она рискует ускорить наступление того, чего надеется избежать. Поэтому поиск каналов для снижения рисков становится более важным для европейцев, как и необходимость тщательно взвешивать слова и действия, подытожила Нотте.

Россия не собирается воевать с Европой, вновь подчеркнул президент Владимир Путин во время прямой линии в конце декабря. Он отметил, что западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики. По словам главы государства, объединяя и дополняя друг друга, «Россия и Европа процветали бы».

Россия же стремится к решению всех спорных вопросов путем переговоров и желает добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности, подчеркнул Путин. Если же европейские страны начнут войну — Москва готова «прямо сейчас», говорил он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Европа вооруженный конфликт

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин оценил риски конфликта России и Европы
Политика
Кабмин разрешил Минобороны прекратить сотрудничество с рядом стран Европы
Политика
Путин рассказал, чего Россия добивается в Европе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ Политика, 12:38
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 12:38
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 12:27
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 12:24
Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна Общество, 12:23 
Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается Спорт, 12:18
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 12:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР Политика, 12:11
Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины Политика, 12:08
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:04
FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией Политика, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Резцова и Смольский победили в пасьютах на Кубке Содружества по биатлону Спорт, 11:53