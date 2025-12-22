Мосгорсуд вынес приговор двум украинцам за нападение на посольство России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Московский городской суд заочно вынес приговор двум гражданам Украины Владимиру Назаренко и Алексею Бакаю по уголовному делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Нападение на посольство России в Киеве произошло в ночь с 14 на 15 июня 2014 года. Суд установил, что Владимир Назаренко, Алексей Бакай, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский и другие активисты националистических организаций и праворадикальных формирований, вооружившись топорами, палками, бутылками с зажигательной смесью, битами и ломами, совершили нападение на российское посольство, а также на припаркованные рядом автомобили.

«В результате противоправных действий был нарушен нормальный порядок работы посольства, повреждено его здание, уличные осветительные приборы, шесть дипломатических автомобилей, уничтожен Государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении.

18 сентября 2016 года Назаренко пытался сорвать выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России седьмого созыва. Он не пускал граждан в здание посольства, где находился избирательный участок.

Назаренко и Бакая объявили в международный розыск. Суд заочно признал их виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса России — нападение на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений. Назаренко также осужден по ч. 2 ст. 141 УК РФ — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Владимира Назаренко приговорили к 12 годам лишения свободы, а Алексею Бакаю назначили наказание в виде девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Пикет перед зданием посольства России в Киеве, который перерос в погром, начался вечером 14 июня 2014 года из-за гибели украинских военнослужащих на юго-востоке страны. Участники погрома закидали здание посольства камнями, «коктейлями Молотова», яйцами и пузырьками с зеленкой, перевернули и разбили несколько дипломатических автомобилей, а также сорвали российский флаг, заменив его на знамя Украинской повстанческой армии (УПА).

МИД Украины заявил, что в нападении на российское посольство виноваты провокаторы. «Возмущение протестующих одновременно было использовано для попыток провокационных действий, которые не соответствуют принятым нормам дипломатических отношений и защиты дипломатических учреждений», — заявили в ведомстве.

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от властей Украины наказать виновных, а также возместить ущерб. Следственный комитет России выяснил, что нападение на посольство совершили несколько вооруженных групп «Правого сектора» и «Самообороны Майдана» общей численностью более 1500 человек. Среди нападавших был экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский. В 2018 году его задержали в Москве, а позже направили на психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского.

В 2019 году Мосгорсуд приговорил Рудьковского к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд взыскал с него материальный ущерб в пользу МИД России и страховой компании «Согаз» в размере 5 млн 750 тыс. и 8 млн 279 тыс. руб. соответственно.