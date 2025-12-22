 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мосгорсуд вынес приговор двум украинцам за нападение на посольство России

Мосгорсуд вынес приговор двум украинцам за нападение на посольство России
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Московский городской суд заочно вынес приговор двум гражданам Украины Владимиру Назаренко и Алексею Бакаю по уголовному делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Нападение на посольство России в Киеве произошло в ночь с 14 на 15 июня 2014 года. Суд установил, что Владимир Назаренко, Алексей Бакай, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский и другие активисты националистических организаций и праворадикальных формирований, вооружившись топорами, палками, бутылками с зажигательной смесью, битами и ломами, совершили нападение на российское посольство, а также на припаркованные рядом автомобили.

Нападение на посольство России в Киеве мог устроить батальон "Азов"
Политика
Ситуация возле посольства России в Киеве

«В результате противоправных действий был нарушен нормальный порядок работы посольства, повреждено его здание, уличные осветительные приборы, шесть дипломатических автомобилей, уничтожен Государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении.

18 сентября 2016 года Назаренко пытался сорвать выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России седьмого созыва. Он не пускал граждан в здание посольства, где находился избирательный участок.

Лавров потребовал от Киева возместить ущерб от "вакханалии" у посольства РФ
Политика
Фото:РИА Новости

Назаренко и Бакая объявили в международный розыск. Суд заочно признал их виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса России — нападение на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений. Назаренко также осужден по ч. 2 ст. 141 УК РФ — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Владимира Назаренко приговорили к 12 годам лишения свободы, а Алексею Бакаю назначили наказание в виде девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Пикет перед зданием посольства России в Киеве, который перерос в погром, начался вечером 14 июня 2014 года из-за гибели украинских военнослужащих на юго-востоке страны. Участники погрома закидали здание посольства камнями, «коктейлями Молотова», яйцами и пузырьками с зеленкой, перевернули и разбили несколько дипломатических автомобилей, а также сорвали российский флаг, заменив его на знамя Украинской повстанческой армии (УПА).

МИД Украины заявил, что в нападении на российское посольство виноваты провокаторы. «Возмущение протестующих одновременно было использовано для попыток провокационных действий, которые не соответствуют принятым нормам дипломатических отношений и защиты дипломатических учреждений», — заявили в ведомстве.

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от властей Украины наказать виновных, а также возместить ущерб. Следственный комитет России выяснил, что нападение на посольство совершили несколько вооруженных групп «Правого сектора» и «Самообороны Майдана» общей численностью более 1500 человек. Среди нападавших был экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский. В 2018 году его задержали в Москве, а позже направили на психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского.

В 2019 году Мосгорсуд приговорил Рудьковского к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд взыскал с него материальный ущерб в пользу МИД России и страховой компании «Согаз» в размере 5 млн 750 тыс. и 8 млн 279 тыс. руб. соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
российское посольство Украина Киев приговор Московский городской суд
Материалы по теме
Прокуратура потребовала завести дело на вокалиста группы «Тараканы»
Политика
Суд в Москве заочно приговорил прокурора и судей МУС к срокам до 15 лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Сборная России завершила год на 33-й позиции в рейтинге ФИФА Спорт, 15:35
Украина получила от ЕС последний в 2025 году транш в €2,3 млрд Политика, 15:34
Не только Miro: визуализация бизнес-процессов — топ-5 инструментов Образование, 15:34
Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет за взятки Общество, 15:31
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
От слова к делу. Итоги конференции Сбербанка «FI Day. ИИ & Блокчейн» Крипто, 15:30
Третий россиянин принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде Спорт, 15:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах к США по Украине Политика, 15:27
Суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной» Общество, 15:25
Lada Iskra впервые вошла в топ-10 по продажам в России Авто, 15:21
В Euroclear оценили отказ ЕС от конфискации российских активов Политика, 15:21
Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу Общество, 15:20
Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна Политика, 15:19
Последнее генконсульство России закрылось в Польше Политика, 15:16