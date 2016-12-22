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В Москве за нападение на посольство задержали украинского экс-министра
Украинский кризис, 12:51
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В Москве за нападение на посольство задержали украинского экс-министра
В России Николая Рудьковского подозревают в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году. В феврале прошлого года следователи заочно предъявили бывшему чиновнику обвинения
Николай Рудьковский (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

В Москве задержали ​бывшего депутата Верховной рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах города. Затем ту же информацию подтвердили источники ТАСС и «Интерфакса».

По информации агентств, Рудьковский был задержан еще 28 сентября в Басманном районе столицы. «В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста», — отмечали собеседники агентств. Остальных деталей произошедшего они не привели.​

Согласно материалам в картотеке дел Басманного суда в России бывшего украинского чиновника обвиняют по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений). В феврале прошлого года Следственный комитет предъявил Рудьковскому и еще нескольким гражданам Украины обвинения по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.

По версии российских следователей, экс-министр транспорта, активист украинского объединения «Свобода» Владимир Назаренко и еще один гражданин Украины, Владимир Романцов, «действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России». Все они, как полагают в СК, «подручными средствами закидывали фасад здания».​ Ущерб, который был причинен российской дипмиссии, следователи оценили в сумму более 14 млн руб.

В мае 2016 года Басманный суд согласно материалам на его сайте удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Рудьковского в виде заключения под стражу. По информации источника агентства «Москва», бывший украинский чиновник находился в федеральном розыске.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила РБК, что Рудьковский был заочно арестован 26 мая 2016 года.

Нападение на посольство России в Киеве произошло в июне 2014 года. К зданию дипмиссии тогда пришли несколько десятков человек, которые принесли с собой автомобильные покрышки и перекрыли ими выезд из здания посольства. Фасад диппредставительства активисты позже начали закидывать зеленкой и яйцами. Источник «РИА Новости» уточнял, что в сторону здания летели также дымовые шашки и взрывпакеты. Помимо этого участники акции, как указывало агентство, прокололи шины и перевернули возле посольства несколько машин.

В МИД России случившееся затем назвали провокацией «фашиствующих молодчиков» и потребовали от украинских властей обеспечить безопасность российским дипломатам.

Николай Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в период с августа 2006-го по декабрь 2007 года (должность президента республики тогда занимал Виктор Ющенко). До этого он был депутатом Верховной рады, а после, в 2012 году, был избран в украинский парламент. До 2013-го Рудьковский состоял в «Партии регионов», но затем объявил о выходе из фракции и стал председателем Социалистической партии Украины. В феврале 2014 года он внес в Верховную раду законопроект об импичменте президенту Виктору Януковичу. Однако в том же году, как писал украинский интернет-портал «Левый берег», покинул Украину и, по сведениям близких к нему лиц, с которыми удалось пообщаться изданию, «не планировал возвращаться».

Автор: Евгения Маляренко.
При участии: Маргарита Алехина.
Теги: Москва , министр транспорта , Украина , задержание
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