СК отправил украинского экс-министра на психиатрическую экспертизу

Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, обвиняемый в нападении на российское посольство в Киеве, направлен на психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского. Об этом заявила судья Басманного суда Юлия Сафина, передает «РИА Новости».

Она указала, что в суд поступил соответствующий документ из Института Сербского. Экспертиза продлится 30 дней.

Суд принял решение продлить Рудьковскому срок содержания под стражей до 27 января. Защита просила отпустить экс-министра под залог в 10 млн руб.

О задержании Рудьковского в Басманном районе Москвы стало известно 1 октября. Бывшего украинского министра обвиняют по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений).



В феврале 2017 года Следственный комитет России заочно предъявил ему и еще нескольким украинцам обвинения по делу о нападении на российское посольство в Киеве. По версии следователей, экс-министр транспорта, активист украинского объединения «Свобода» Владимир Назаренко и еще один гражданин Украины, Владимир Романцов, «действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России». Как полагают в СК, они «подручными средствами закидывали фасад здания», в результате российской дипмиссии был причинен ущерб, который оценили в 14 млн руб.