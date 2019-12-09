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Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Рудьковского признали виновным по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Кроме того, суд взыскал с него материальный ущерб в пользу МИД России и страховой компании «Согаз» в размере 5 млн 750 тыс. руб. и 8 млн 279 тыс. руб., соответственно.

Политика
В Москве за нападение на посольство задержали украинского экс-министра

В феврале 2017 года Следственный комитет России заочно предъявил Рудьковскому и еще пятерым гражданам Украины обвинения в нападениях на российское посольство в 2014 и 2016 годах.

По данным российских следователей, в 2014 году Рудьковский в составе группы лиц участвовал в порче имущества российского посольства. По данным СК, ущерб составил более 14 млн руб. Осенью 2018 года Рудьковского задержали в Москве и арестовали.

В июне 2014 года к зданию российской дипмиссии пришли несколько десятков человек. Они принесли с собой автомобильные покрышки и перекрыли ими выезд из посольства. Также активисты закидали здание яйцами и зеленкой.

Теги: Мосгорсуд, Верховная Рада
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В Москве за нападение на посольство задержали украинского экс-министра
Политика
СКР заочно предъявил обвинения о нападении на посольство России в Киеве
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