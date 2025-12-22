Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Фото: Илья Московетц / URA.RU / Global Look Press

В Москве и области с 12:00 до 21:00 22 декабря ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с. В регионах объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом на сайте сообщил Гидрометцентр России.

Желтый уровень погодной опасности означает возможные неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

В столичном регионе до 21:00 ожидаются осадки в виде снега, в отдельных же районах гололед и налипание мокрого снега.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что уже 23 декабря ожидается понижение температуры в течение суток.