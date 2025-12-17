 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В ближайшие дни на Россию обрушатся сильнейшие морозы до -51°C

Вильфанд: в ближайшие дни на Россию обрушатся сильнейшие морозы до -51°C
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В ближайшие дни на большую часть территории России обрушатся аномальные морозы, температура во многих регионах опустится до -30°C и ниже. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании на севере европейской части страны, Урале, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. «Есть регионы, где температура низкая. Тут настоящая зима», — заявил метеоролог в беседе с «Интерфаксом».

Самые сильные морозы ожидаются в Якутии, где столбики термометров могут опуститься до рекордных -48–51°C. На востоке Хабаровского края похолодает до -42–43°C, в Амурской области — до -40°C.

В Сибири также будет чрезвычайно холодно. В Эвенкии и на Таймыре прогнозируют -38–43°C, в Таруханском районе Красноярского края — до -33–41°C. Даже в более южных регионах, таких как Омская и Томская области, температура упадет до -30–36°C, что на 7–14 градусов ниже климатической нормы. В Иркутской области ожидается до -39–43°C.

На севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, температура составит -36–40°C. Даже в южных областях Урала — Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской — морозы будут от -24 до -36°C, что на 6–19 градусов ниже обычных значений для этого времени года.

В европейской части страны сильные морозы ударят по северу. В Ненецком автономном округе и Республике Коми температура опустится до -30–37°C, что на 9–19 градусов ниже нормы. На севере Приволжского федерального округа похолодает до -23–28°C.

Метеоролог подчеркнул, что похолодание будет продолжительным и затронет практически все дни текущей недели. Гражданам, особенно в указанных регионах, рекомендуется подготовиться к экстремально низким температурам, соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогнозов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Погода Роман Вильфанд Гидрометцентр

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Москве
Общество
В госучреждениях Камчатки из-за непогоды сократили рабочий день
Общество
Москвичам пообещали пасмурную погоду с порывами ветра и гололедицей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 15:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 15:07
Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска военных Политика, 15:13
Roblox готов сотрудничать с РКН. Какие платформы блокировали в России Технологии и медиа, 15:09
Утверждены параметры госпрограммы вооружения ВС России до 2036 года Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Суд в Москве рассмотрит запрет на деятельность совладельца «Кириешек» Бизнес, 15:00
Аналитики назвали два главных риска для ЕС в 2026 году Политика, 14:59
Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы Политика, 14:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным Политика, 14:54
Акции китайского чипмейкера MetaX взлетели в 8 раз на старте торгов после IPO Инвестиции, 14:53
О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны Политика, 14:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:45
Foreign Affairs рассказала о реальной угрозе Европе Политика, 14:45
Тарасова отреагировала на слова Ягудина о деградации женского катания Спорт, 14:41