В ближайшие дни на Россию обрушатся сильнейшие морозы до -51°C

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В ближайшие дни на большую часть территории России обрушатся аномальные морозы, температура во многих регионах опустится до -30°C и ниже. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании на севере европейской части страны, Урале, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. «Есть регионы, где температура низкая. Тут настоящая зима», — заявил метеоролог в беседе с «Интерфаксом».

Самые сильные морозы ожидаются в Якутии, где столбики термометров могут опуститься до рекордных -48–51°C. На востоке Хабаровского края похолодает до -42–43°C, в Амурской области — до -40°C.

В Сибири также будет чрезвычайно холодно. В Эвенкии и на Таймыре прогнозируют -38–43°C, в Таруханском районе Красноярского края — до -33–41°C. Даже в более южных регионах, таких как Омская и Томская области, температура упадет до -30–36°C, что на 7–14 градусов ниже климатической нормы. В Иркутской области ожидается до -39–43°C.

На севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, температура составит -36–40°C. Даже в южных областях Урала — Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской — морозы будут от -24 до -36°C, что на 6–19 градусов ниже обычных значений для этого времени года.

В европейской части страны сильные морозы ударят по северу. В Ненецком автономном округе и Республике Коми температура опустится до -30–37°C, что на 9–19 градусов ниже нормы. На севере Приволжского федерального округа похолодает до -23–28°C.

Метеоролог подчеркнул, что похолодание будет продолжительным и затронет практически все дни текущей недели. Гражданам, особенно в указанных регионах, рекомендуется подготовиться к экстремально низким температурам, соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогнозов.