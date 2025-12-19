Синоптик рассказала, когда москвичей ждут последние теплые дни в декабре

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Предстоящие выходные станут последними теплыми днями декабря в Москве — температура 20-го и 21-го числа будет превышать климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее цитируют «Известия».

По словам синоптика, в субботу и воскресенье ожидается облачная погода без сильных осадков. «Ночные температуры в столице составят –1…+1 градус, дневные — 0…+2 градуса», — уточнила она.

Эти значения выше нормы на пять градусов, отметила Позднякова. Однако уже 23 декабря ожидается понижение температуры в течение суток.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что этот декабрь в Москве станет одним из самых малоснежных с начала века. Ближайшие осадки в столице ожидаются 21 и 22 декабря. В понедельник также ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха до –5°C в дневное время.