Синоптик рассказала, когда москвичей ждут последние теплые дни в декабре
Предстоящие выходные станут последними теплыми днями декабря в Москве — температура 20-го и 21-го числа будет превышать климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее цитируют «Известия».
По словам синоптика, в субботу и воскресенье ожидается облачная погода без сильных осадков. «Ночные температуры в столице составят –1…+1 градус, дневные — 0…+2 градуса», — уточнила она.
Эти значения выше нормы на пять градусов, отметила Позднякова. Однако уже 23 декабря ожидается понижение температуры в течение суток.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что этот декабрь в Москве станет одним из самых малоснежных с начала века. Ближайшие осадки в столице ожидаются 21 и 22 декабря. В понедельник также ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха до –5°C в дневное время.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны