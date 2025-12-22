 Перейти к основному контенту
Общество
Следствие сообщило о неразорвавшихся бомбах во время стрельбы в Сиднее

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters
Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Исполнители теракта в Сиднее бросили в толпу несколько самодельных бомб перед тем, как открыть стрельбу. Об этом следует из материалов дела, опубликованных судом, пишет The Guardian.

Массовая стрельба на пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла 14 декабря. Двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и его сын Навид, открыли огонь по людям, пришедшим на пляж праздновать Хануку. В результате погибли 15 человек, еще 29 пострадали.

Саджид был застрелен полицией, Навид ранен, его изначально госпитализировали, а 22 декабря перевели из больницы в тюрьму, передает Би-би-си. Власти штата назвали нападение терактом. Акраму-младшему предъявили 59 пунктов обвинения, включая совершение теракта.

Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее
Общество
Фото:Audrey Richardson / Getty Images

Следователи полагают, что отец и сын тщательно готовились к нападению в течение нескольких месяцев. Так, правоохранительные органы нашли у стрелявших несколько видео на телефоне, датируемых октябрем.

В одном из них Акрамы, сидя на фоне флага «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России), якобы делают несколько заявлений относительно мотивов нападения и «осуждают действия сионистов». В ролике Навид держит в руках огнестрельное оружие.

Как утверждают в полиции, в другом видео, также снятом в октябре, отец и сын якобы тренируются стрелять в сельской местности. В ролике показано, как они стреляют из дробовиков и «тактически передвигаются».

Премьер Австралии связал стрельбу в Сиднее с идеологией ИГ
Общество
Фото:Flavio Brancaleone / Reuters

Следствие полагает, что за два дня до нападения Акрамы совершили «разведывательный» визит на пляж Бонди. Там они могли посетить пешеходный мост, с которого, по версии следствия, они открыли стрельбу 14 декабря.

