Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное

Фото: Darrian Traynor / Getty Images

В воскресенье в первый день Хануки неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди-Бич, где еврейская община города отмечала начало праздника. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что погибли 12 человек. Различные ранения получили 29 человек. Власти штата назвали нападение терактом. Один из нападавших был убит.

Что известно о стрельбе на пляже Бонди-Бич

Первые выстрелы прозвучали в 18:40 по местному времени (10:40 мск). В то же время медицинские службы штата Новый Южный Уэльс (Сидней — его столица) получили уведомление о вызове в район Кэмпбелл-Парад. Полиция штата отреагировала на инцидент и призвала жителей и туристов избегать этого района, пока ситуация не прояснится.

Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал, что всего на пляже находились около 2 тыс. членов еврейской общины.

Бонди Бич — один из самых известных пляжей Австралии. Он находится на расстоянии 7 км от Центрального делового района Сиднея. С юга и севера пляж ограничен мысами, а его протяженность составляет более 1 км. В 2008 году Бонди Бич включили в список Национального достояния Австралии.

В первые часы полиция заявила о 10 погибших, включая предполагаемого стрелка.

Позднее премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что погибли 12 человек. 29 ранены, в том числе один ребенок. Среди пострадавших — двое полицейских.

Израильский журналист Нафтали Ханания пишет, что в результате стрельбы убит раввин Эли Шлангер. По данным издания Newsru.co.il, среди пострадавших — председатель совета Израиль — Австралия Арсен Островский, его ранили в голову.

Стрельба продолжалась около 10 минут, очевидцы рассказали, что слышали около 50 выстрелов.

Бегущие с пляжа люди попали на видео. The Sydney Morning Herald также опубликовала кадры, на котором прохожий отбирает оружие у одного из стрелявших.

Что известно о нападавших

Посетители пляжа рассказали ABC, что двое мужчин в черном открыли стрельбу, стоя на небольшом пешеходном мосту.

Полиция также заявила, что к нападению причастны двое, один из них задержан, второй — убит. В сообщении отмечалось также, что второй стрелок находится в критическом состоянии. Позже власти уточнили, что проверяют версию о трех стрелках.

По словам одного из очевидцев, на стрелках были бронежилеты: «Они направились к месту мероприятия и открыли огонь. У одного был дробовик, у другого — штурмовая винтовка».

В автомобиле на Кэмпбелл-Парад, недалеко от места, где произошла стрельба, полицейские обнаружили взрывчатку.

ABC со ссылкой на источник в полиции пишет, что одного из нападавших зовут Нарвид Акрам. В его доме в пригороде Сиднея Бонниригге проходит обыск.

Источники News.com.au в правоохранительных органах считают, что нападение готовилось несколько месяцев.

Как в мире отреагировали на стрельбу на пляже в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал стрельбу в Сиднее «шокирующей и вызывающей беспокойство». Позднее, выступая на пресс-конференции, он заявил, что это целенаправленное нападение и «нападение на каждого австралийца».

«Жестокое нападение на евреев, пришедших зажечь первую свечу Хануки на пляже Бонди. Мы молимся за выздоровление раненых и молимся за тех, кто потерял жизнь», — заявил президент Израиля Ицхак Герцог. Он призвал правительство Австралии принять меры по борьбе «с огромной волной антисемитизма, которая отравляет австралийское общество».

О необходимости борьбы с антисемитизмом написал и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Франция выражает соболезнования жертвам, пострадавшим и их близким. Мы разделяем боль австралийского народ», — написал он в Х.

Материал дополняется