Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее

Фото: Izhar Khan / Getty Images

Одного из стрелков на пляже Бонди-Бич в Сиднее во время еврейского праздника Ханука 14 декабря попытались обезвредить 69-летний механик на пенсии Борис Гурман и его и 61-летняя супруга, сотрудница почты София. Момент противостояния, завершившегося гибелью пожилой пары, снял видеорегистратор проезжавшей мимо машины, пишет The Guardian.

Водитель позднее опубликовала видеозапись в соцсети Rednote, сопроводив комментарием: «Таких гражданских героев нельзя забывать». Она также сообщила, что искала место для парковки.

На видео запечатлена борьба у обочины дороги между безоружным прохожим в фиолетовой рубашке и вооруженным человеком, который вышел из автомобиля. В результате оба падают с бордюра на проезжую часть. В стычке также принимала участие спутница пожилого прохожего. В какой-то момент мужчина в фиолетовом завладел пистолетом соперника. На кадрах, снятых уже камерой в задней части автомобиля, видно, что он все еще держит пистолет, смотрит на стрелка и внезапно падает на землю. На этом видеозапись обрывается. Позднее дрон снял, как пара неподвижно лежит на тротуаре.

Как установили журналисты, Борис и София Гурман вступили в схватку с Саджидом Акрамом, одним из двух террористов, которые открыли стрельбу с пешеходного моста по праздновавшим Хануку на пляже людям. Позднее террорист был застрелен полицией, а его сын и сообщник Навид — тяжело ранен и госпитализирован.

В салоне их автомобиля полиция обнаружила флаги «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), передает телеканал ABC.

В результате теракта погибли 15 человек, включая Бориса и Софию Гурман. Еще 38 человек, в том числе несколько полицейских, получили ранения.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.