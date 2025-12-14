Стрельбу на пляже в Сиднее квалифицировали как теракт

Фото: Jeremy Piper / AAP / Reuters

Стрельба на пляже Бонди-бич в Сиднее была квалифицирована как теракт, сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэньон.

«Стрельба была квалифицирована как террористический акт», — сказал правоохранитель журналистам, передает Reuters.

Вооруженное нападение произошло во время проведения мероприятия, посвященному еврейскому празднику Ханука. На момент подготовки материала известно о 12 погибших, включая детей и полицейского, в их число также входит один из стрелков. Еще 18 человек госпитализировали.

Террористы открыли стрельбу в 18:40 по местному времени (10:40 мск), всего нападавших было двое — второй ранен и находится под стражей в критическом состоянии.

Video

Материал дополняется