Премьер Австралии связал стрельбу в Сиднее с идеологией ИГ

Стрельба на пляже Бонди была, по всей видимости, мотивирована «идеологией Исламского государства» (ИГ; признано в России террористической организацией и запрещено), заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая в утреннем эфире радиостанции ABC. Слова премьера опубликованы на его сайте.

«По всей видимости, это было мотивировано идеологией «Исламского государства». Идеологией, которая существует уже более десяти лет и привела к этой идеологии ненависти, и в данном случае — к готовности к массовым убийствам», — сказал он.

Альбанезе отметил, что власти расследовали дело одного из стрелков в 2019 году, но тогда он не считался лицом, представляющим интерес для следствия, и не находился под постоянным наблюдением. «Теперь вопрос о том, подвергся ли он дальнейшей радикализации после этого, каковы обстоятельства, — это предмет дальнейшего расследования», — добавил премьер.

Он также заявил, что, по предварительным данным, двое подозреваемых действовали в одиночку и арендовали помещение в Кэмпси, чтобы организовать теракт. «Они явно продумали свое местоположение на мосту, чтобы занять более выгодную позицию, чем люди, которым они хотели навредить. Это было тщательно спланированное, хладнокровное нападение», — сказал он.

Во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее двое открыли огонь по толпе из 2 тыс. человек. В результате атаки погибли 16 человек, включая постоянно проживающих в Австралии россиян, и одного из стрелков — 50-летнего Саджида Акрама, убитого в перестрелке с полицией.

Второй нападавший, его 24-летний сын Навид Акрам, ранен и находится в критическом состоянии в больнице под охраной. Всего госпитализированы 42 человека, включая четырех детей и двоих полицейских, передает ABC News.

Стрельбу квалифицировали как теракт. Источники News.com.au в правоохранительных органах сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев.