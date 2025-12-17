Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения

24-летнего Навида Акрама обвинили в совершении теракта, 15 убийствах и множестве эпизодах нанесения телесных повреждений. В результате стрельбы, устроенной 14 декабря на пляже Бонди-бич, погибли 16 человек, включая второго стрелка

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Одному из мужчин, устроивших стрельбу на пляже Бонди-бич в Сиднее, Навиду Акраму предъявили 59 пунктов обвинения, включая совершение теракта. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Помимо этого, 24-летнему мужчине вменяют совершение 15 убийств, 40 эпизодов нанесения телесных повреждений, применение огнестрельного оружия с намерением совершить убийство, а также публичную демонстрацию символов запрещенных организаций и размещение взрывчатки.

Теракт был совершен двумя мужчинами — 50-летним Саджидом Акрамом, убитым в перестрелке с полицией, и его 24-летним сыном Навидом. Последнего ранили и госпитализировали в критическом состоянии, для предъявления обвинений сотрудники правоохранительных органов приехали в больницу.

В суде полиция собирается заявить, что при совершении стрельбы мужчина «преследовал религиозные цели и сеял страх в обществе». Предварительно, теракт был мотивирован «идеологией Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено).

«Он остается в больнице под охраной полиции и сегодня предстанет перед местным судом № 7», — говорится в сообщении полиции.

14 декабря, когда был совершен теракт, на пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. В результате атаки погибли 16 человек, включая постоянно проживающих в Австралии россиян и стрелка. Еще 42 человека, включая четырех детей и двоих полицейских, были госпитализированы.

Стрельбу квалифицировали как теракт. Источники News.com.au в правоохранительных органах сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев.