В МИДе обвинили группировку США в создании напряженности вокруг Венесуэлы

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Увеличение Соединенными Штатами своей военной группировки возле Венесуэлы повышает напряженность в регионе, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва находится в «плотном контакте» с Каракасом.

«Мы считаем, что ничем не оправданное наращивание американской группировки в южной части Карибского бассейна (и не только) создает обстановку повышенной напряженности и никого в этом кроме самих США винить нельзя», — цитирует ТАСС Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что «с венесуэльской стороны предпринимается максимум для того, чтобы наркотрафика в регионе не было».

В августе 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. У берегов Боливарианской Республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

По данным The Washington Post, предполагаемая численность американских военных, дислоцированных в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, достигла 16 тыс. человек.

США приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад, выяснил Reuters, изучив спутниковые снимки.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны и свержения власти. Президент Николас Мадуро запросил помощи у Москвы и Пекина.

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу неоднократно подчеркивали, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.