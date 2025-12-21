 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters предупредил об ослаблении власти Трампа над республиканцами

У Трампа есть трудности с избирателями, поэтому некоторые республиканцы могут дистанцироваться от него, чтобы переизбраться, говорят эксперты. Кроме того, партия может утратить контроль над конгрессом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / Reuters)

C наступлением нового года и приближением промежуточных выборов «некогда непоколебимая власть» президента США Дональда Трампа над республиканцами ослабевает, пишет Reuters со ссылкой на историков и аналитиков.

Как и его предшественники, Трамп на втором году своего президентства неизбежно столкнется с ослаблением своей власти, утверждает агентство: новый год он уже начнет с потери политической поддержки.

Дело не только в рейтинге одобрения Трампа, который, согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, упал почти до самого низкого уровня за весь срок его президентства (39%), но и в предстоящих ноябрьских выборах в конгресс, говорится в статье. Сейчас Республиканская партия контролирует обе палаты, однако, как отмечает Reuters, она рискует утратить большинство.

Офис Клинтона счел раскрытие файлов Эпштейна смещением фокуса с Трампа
Политика
Опубликованное Минюстом США фото Билла Клинтона с&nbsp; Джеффри Эпштейном

Все современные американские президенты стремились расширить свои полномочия, но в этом году Трамп нарастил их с беспрецедентной скоростью, говорят историки и аналитики. Это было сделано посредством указов и объявления режимов чрезвычайного положения, которые перенесли принятие решений из конгресса в Белый дом.

Консервативное большинство в Верховном суде США в основном стояло на стороне Трампа, а контролируемый республиканцами конгресс практически ничего не сделал, чтобы помешать реализации решений главы государства, пишет Reuters. Правительство США также в основном состоит из лояльных Трампу людей, что сильно отличает ситуацию от той, что была во времена его первого срока.

В Верховном суде США всего девять судей. Если пять или более из них считаются консерваторами, говорят о консервативном большинстве. Судьи прямо не голосуют по партийным линиям, но консерваторы в основном разделяют правую философию, близкую к идеям Республиканской партии, и чаще поддерживают решения, которые продвигают республиканцы.

По словам аналитиков и партийных стратегов, у Трампа есть трудности с убеждением избирателей в том, что он понимает их проблемы, связанные с ростом стоимости жизни. Это может побудить некоторых законодателей из числа республиканцев дистанцироваться от него в попытке сохранить свои места в ноябре, говорят собеседники Reuters.

Представитель Республиканской партии, тесно контактирующий с Белым домом, также предположил, что Трамп столкнется с экономическими проблемами в преддверии Нового года. Общественное мнение по поводу роста стоимости жизни «стало постоянным тормозом» для него, считает партийный деятель.

Рейтинги демократов также бьют антирекорды: граждане в основном не одобряют и работу законодателей в конгрессе. Так, декабрьский опрос, проведенный Квиннипэкским университетом, показал, что работой конгрессменов-демократов довольны только 18% американцев, а недовольны — 73%. Действия республиканцев в конгрессе одобряют 35% избирателей, 58% выражают неодобрение, показал тот же опрос.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Татьяна Зыкина
Дональд Трамп США Конгресс США республиканцы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

