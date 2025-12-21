 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

AP рассказало о вере Трампа в сделку по Украине благодаря таланту Кушнера

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп доверил Кушнеру ключевую роль в переговорах по Украине, полагаясь на талант зятя. Кушнер — «переговорщик мирового класса» и дополняет стиль Уиткоффа, пишет AP
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Президент США Дональд Трамп опирается на своего зятя Джареда Кушнера в сложных дипломатических вопросах, в том числе в украинском урегулировании, пишет Associated Press.

Первоначально переговоры практически в одиночку вел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, крупный инвестор и застройщик, не имевший ранее опыта работы в правительстве. Кушнер, в отличие от него, получил дипломатический опыт еще в первый срок президентства Трампа (2017–2021 годы).

Выдвижение Кушнера на первый план в мирных переговорах отражает мнение ближайшего окружения Трампа о том, что зять республиканца «дополняет стиль ведения переговоров Уиткоффа и способен преодолеть, казалось бы, непреодолимые разногласия для заключения сделки». Представитель Госдепартамента Томми Пиготт назвал Кушнера «переговорщиком мирового класса».

Трамп считает Кушнера «доверенным членом семьи и талантливым советником», сыгравшим ключевую роль в некоторых из его крупнейших внешнеполитических успехов, добавила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Мы всегда привлекаем Джареда, когда хотим заключить сделку. Нам иногда нужен этот ум», — говорил Трамп. При этом Кушнер не получает зарплату от Белого дома за свою работу консультантом.

Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Рустем Умеров

О том, что Кушнер усердно работает по некоторым вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков после переговоров зятя Трампа и спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря.

В материале говорится, что Уиткоффа многие украинские и европейские чиновники считают «чрезмерно уступающим российским интересам». Критика есть и в адрес Кушнера. Так, некоторые демократы и группы по надзору за деятельностью правительства сомневаются в роли Кушнера в формировании политики администрации на Ближнем Востоке из-за связи компании зятя Трампа — Affinity Partners — с этим регионом. Уиткофф также подвергался критике за тесные деловые связи со странами Персидского залива.

«То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом называем опытом и доверительными отношениями, которые у нас сложились по всему миру», — возражал Кушнер.

В 2009 году Джаред Кушнер женился на Иванке Трамп. В ходе предвыборной кампании 2016 года именно Кушнер, по данным New York Magazine, чаще всего оставался последним, с кем республиканец советовался перед принятием важных решений. Когда Трамп вступил в должность президента США, его зять стал старшим советником президента. Кушнера наделили необычайно широкими полномочиями, охватывавшими отношения с Канадой, Мексикой, Китаем и всем Ближним Востоком. Он также возглавил новое ведомство, которое занялось внедрением бизнес-практик в госуправление.

В конце мая 2017 года Кушнер оказался в центре скандала из-за предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Выяснилось, что после победы республиканца его зять и будущий советник по нацбезопасности Майкл Флинн встречались с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Несмотря на эту ситуацию, Кушнер сохранил влияние. В 2021 году, когда президентом стал Джо Байден, Кушнер формально отошел от государственных дел и вернулся в бизнес.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Кушнер Украина США
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Берлине началась встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Делегация Умерова вновь встретится с Уиткоффом и Кушнером в Майами
Политика
Ушаков сообщил о «неистовой работе» Кушнера по миру на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Призер Олимпиады снял медаль ЧР из-за недовольства результатом Спорт, 20:45
Власти Туниса разрешили российскому экипажу Ми-26 покинуть страну Политика, 20:42
Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли Экономика, 20:24
AP рассказало о вере Трампа в сделку по Украине благодаря таланту Кушнера Политика, 20:23
Четырнадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии Общество, 20:15
Лукашенко привез в Петербург картину, обещанную Путину на день рождения Политика, 20:04
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Кремль показал официальный перевод слова «подсвинки» из речи Путина Политика, 19:33
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
81-летнего Мустафу переизбрали главой Международной федерации гандбола Спорт, 19:13
В «файлах Эпштейна» нашелся текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю» Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Фигурист Гуменник впервые выиграл чемпионат России Спорт, 18:47