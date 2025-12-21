AP рассказало о вере Трампа в сделку по Украине благодаря таланту Кушнера

Трамп доверил Кушнеру ключевую роль в переговорах по Украине, полагаясь на талант зятя. Кушнер — «переговорщик мирового класса» и дополняет стиль Уиткоффа, пишет AP

Джаред Кушнер (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Президент США Дональд Трамп опирается на своего зятя Джареда Кушнера в сложных дипломатических вопросах, в том числе в украинском урегулировании, пишет Associated Press.

Первоначально переговоры практически в одиночку вел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, крупный инвестор и застройщик, не имевший ранее опыта работы в правительстве. Кушнер, в отличие от него, получил дипломатический опыт еще в первый срок президентства Трампа (2017–2021 годы).

Выдвижение Кушнера на первый план в мирных переговорах отражает мнение ближайшего окружения Трампа о том, что зять республиканца «дополняет стиль ведения переговоров Уиткоффа и способен преодолеть, казалось бы, непреодолимые разногласия для заключения сделки». Представитель Госдепартамента Томми Пиготт назвал Кушнера «переговорщиком мирового класса».

Трамп считает Кушнера «доверенным членом семьи и талантливым советником», сыгравшим ключевую роль в некоторых из его крупнейших внешнеполитических успехов, добавила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Мы всегда привлекаем Джареда, когда хотим заключить сделку. Нам иногда нужен этот ум», — говорил Трамп. При этом Кушнер не получает зарплату от Белого дома за свою работу консультантом.

О том, что Кушнер усердно работает по некоторым вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков после переговоров зятя Трампа и спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря.

В материале говорится, что Уиткоффа многие украинские и европейские чиновники считают «чрезмерно уступающим российским интересам». Критика есть и в адрес Кушнера. Так, некоторые демократы и группы по надзору за деятельностью правительства сомневаются в роли Кушнера в формировании политики администрации на Ближнем Востоке из-за связи компании зятя Трампа — Affinity Partners — с этим регионом. Уиткофф также подвергался критике за тесные деловые связи со странами Персидского залива.

«То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом называем опытом и доверительными отношениями, которые у нас сложились по всему миру», — возражал Кушнер.

В 2009 году Джаред Кушнер женился на Иванке Трамп. В ходе предвыборной кампании 2016 года именно Кушнер, по данным New York Magazine, чаще всего оставался последним, с кем республиканец советовался перед принятием важных решений. Когда Трамп вступил в должность президента США, его зять стал старшим советником президента. Кушнера наделили необычайно широкими полномочиями, охватывавшими отношения с Канадой, Мексикой, Китаем и всем Ближним Востоком. Он также возглавил новое ведомство, которое занялось внедрением бизнес-практик в госуправление. В конце мая 2017 года Кушнер оказался в центре скандала из-за предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Выяснилось, что после победы республиканца его зять и будущий советник по нацбезопасности Майкл Флинн встречались с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Несмотря на эту ситуацию, Кушнер сохранил влияние. В 2021 году, когда президентом стал Джо Байден, Кушнер формально отошел от государственных дел и вернулся в бизнес.