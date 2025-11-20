 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Венгрия заявила, что ЕС работает над недопустимыми для нее санкциями

Сюжет
Война санкций
Будапешт заявил, что не допустит санкций ЕС против нефти и атомной энергетики России. Ранее Орбан предупредил, что отказ от российских энергоносителей ударит по экономике и населению
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Введение санкций Европейского союза (ЕС) против компаний, сотрудничающих с Будапештом в нефтяной и атомной промышленности, недопустимо, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом передает 24.hu.

Он подчеркнул, что попытка включить поставки российской нефти и сотрудничество с Россией в ядерной сфере в санкционный пакет является «красной линией», которую венгерское правительство «никогда не позволит пересечь».

По его словам, ЕС «еле принял» 19-й пакет санкций против России, но уже приступил к подготовке 20-го, в который, как предполагается, войдут указанные ограничения.

Премьер-министр Виктор Орбан также активно выступает против санкций, считая отказ от российских энергоносителей угрозой для венгерских домохозяйств и экономики. Его правительство ищет пути обхода ограничений ЕС, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти и газа. Орбан отметил в октябре, что запрет на российские поставки приведет к значительному росту цен и серьезно ударит по населению страны.

Венгрия отказалась блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Тогда Сийярто заявил, что Брюссель уже убрал из него все пункты, «противоречащие национальным интересам». На вопрос, участвовал ли он в обсуждении следующего раунда санкций, глава МИДа ответил, что «не участвует в безумных вещах».

Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

ЕС ввел новые санкции против России 23 октября. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.

Пресс-служба литовского Минфина сообщила 8 ноября, что Евросоюз занимается подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций.

Российские власти считают санкции Запада незаконными. Президент Владимир Путин отмечал, что европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Венгрия Сийярто Петер санкции
