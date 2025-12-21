 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Уиткофф назвал три приоритетных момента в мирном урегулировании

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

В рамках украинского урегулирования ключевыми задачами являются прекращение боевых действий, обеспечение гарантированной безопасности, а также формирование условий для восстановления и развития Украины. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети Х.

«Нашим общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины», — написал он.

Уиткофф подчеркнул, что мир должен означать не только остановку боевых действий, но и создание «достойной основы» для устойчивого будущего.

Трамп назвал Уиткоффа специалистом по сделкам, который мало знал о России
Политика
Стив Уиткофф

Незадолго до этого в Майами завершился новый раунд переговоров России и США. В гольф-клубе спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Дмитриев встретился с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Дмитриев назвал переговоры «конструктивными», а Уиткофф продуктивными.

Упомянутая Уиткоффом тема гарантий безопасности Украине стала одной из ключевых в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта. В частности, она была поднята 15 декабря в Берлине, где состоялась встреча между Киевом и Вашингтоном.

По данным The Wall Street Journal, США предложили Украине гарантии, аналогичные предусмотренным статьей 5 договора НАТО — нападение на одного члена альянса воспринимается как нападение на весь блок.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Стив Уиткофф США Украина Россия переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
