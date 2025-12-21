Уиткофф назвал три приоритетных момента в мирном урегулировании

В рамках украинского урегулирования ключевыми задачами являются прекращение боевых действий, обеспечение гарантированной безопасности, а также формирование условий для восстановления и развития Украины. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети Х.

«Нашим общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины», — написал он.

Уиткофф подчеркнул, что мир должен означать не только остановку боевых действий, но и создание «достойной основы» для устойчивого будущего.

Незадолго до этого в Майами завершился новый раунд переговоров России и США. В гольф-клубе спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Дмитриев встретился с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Дмитриев назвал переговоры « конструктивными », а Уиткофф продуктивными

Упомянутая Уиткоффом тема гарантий безопасности Украине стала одной из ключевых в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта. В частности, она была поднята 15 декабря в Берлине, где состоялась встреча между Киевом и Вашингтоном.

По данным The Wall Street Journal, США предложили Украине гарантии, аналогичные предусмотренным статьей 5 договора НАТО — нападение на одного члена альянса воспринимается как нападение на весь блок.