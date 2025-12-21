Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами
Переговоры в Майами по урегулированию украинского конфликта прошли продуктивно, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
«За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», — написал он в X.
Он сообщил, что с представителями Киева обсуждались «разработка 20-пунктного плана, согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания».
Как добавил Уиткофф, особое внимание на переговорах было уделено «обсуждению сроков и последовательности следующих шагов».
«Украина по-прежнему полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира», — подчеркнул спецпосланник.
Он отметил, что приоритетом является прекращение боевых действий, обеспечение гарантий безопасности и создания условий для восстановления Украины.
Новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами стартовал в США в пятницу, 19 декабря. Украинскую делегацию представляли Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
По данным Axios, в переговорах также участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский объявил, что США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой. Киев эту инициативу поддержал.
Кроме этого, в эти выходные, 20–21 декабря, в Майами прошли также переговоры между представителями США и России — Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря.
По итогам переговоров Дмитриев ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.
Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен.
