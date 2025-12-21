Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами

Он назвал переговоры продуктивными и конструктивными. На встречах обсуждался мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и план экономического процветания Украины

Переговоры в Майами по урегулированию украинского конфликта прошли продуктивно, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», — написал он в X.

Он сообщил, что с представителями Киева обсуждались «разработка 20-пунктного плана, согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания».

Как добавил Уиткофф, особое внимание на переговорах было уделено «обсуждению сроков и последовательности следующих шагов».

«Украина по-прежнему полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира», — подчеркнул спецпосланник.

Он отметил, что приоритетом является прекращение боевых действий, обеспечение гарантий безопасности и создания условий для восстановления Украины.

Новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами стартовал в США в пятницу, 19 декабря. Украинскую делегацию представляли Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

По данным Axios, в переговорах также участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский объявил, что США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой. Киев эту инициативу поддержал.

Кроме этого, в эти выходные, 20–21 декабря, в Майами прошли также переговоры между представителями США и России — Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии с Киевом и ЕС в первой половине декабря.

По итогам переговоров Дмитриев ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен.