 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Переговоры России и США⁠,
0

WSJ раскрыла, какое условие поставили Уиткоффу для встречи с Путиным

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
По мнению Уиткоффа, быть «мастером сделок» — значит ставить себя на место другой страны и пытаться понять, как помочь ей достичь соглашения. «Специалистом по сделкам» его ранее назвал Трамп.
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент России Владимир Путин вскоре после назначения Стива Уиткоффа спецпредставителем президента США выразил желание встретиться с ним, перед американским чиновником поставили одно условие, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Уиткофф должен был приехать один, без агентов ЦРУ, американских дипломатов и переводчика.

Как сообщил WSJ источник, предложение о встрече было передано специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым и через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Основанная Стивом Уиткоффом фирма допустила дефолт по кредиту на $400 млн
Бизнес

Быть «мастером сделок» означает уметь поставить себя на место другой стороны в переговорах, заявил Уиткофф в интервью WSJ. «Специалистом по сделкам» и «отличным переговорщиком Уиткоффа ранее назвал президент США Дональд Трамп.

«Это значит поставить себя на место другой стороны и понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения этой сделки», — объяснил Уиткофф, что он понимает под определением «мастер сделок».

Он добавил, что понимает критику в свой адрес за подход к дипломатии на самом высоком уровне, который считают неуклюжим. Уиткофф, однако, заверил, что путешествует как дипломат в сопровождении профильной охраны и перед поездками слушает брифинги Совета национальной безопасности и Офиса директора национальной разведки, а также получает сведения от госсекретаря Марко Рубио. Уиткофф сказал, что у него есть своя сплоченная команда в администрации: «Мы разрабатываем концепцию того, как добиться успеха. Поэтому мне не нужно путешествовать с миллионом людей», — подчеркнул он.

Какие противоречия надо разрешить на консультациях России и США в Майами
Политика
Джаред Кушнер,&nbsp;Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в беседе с WSJ отметила, что, «возможно, в предыдущих администрациях мог существовать чрезмерно бюрократический, раздутый процесс для достижения чего-либо».

«Президент лично поручает людям, которым он доверяет, таким как госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и другие, реализовывать его внешнеполитические цели», — сказала она.

WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной
Политика
Фото: Александр Река / ТАСС

Рубио заявил WSJ, что Уиткофф делает «невероятную работу» и что он «понимает цели и добивается результатов от имени президента и американского народа».

В прошлом Уиткофф вел дела с представителями влиятельных королевских семей арабского мира, отмечает WSJ. Так, в течение некоторого времени он был совладельцем отеля Park Lane в Нью-Йорке вместе с суверенным фондом Абу-Даби. У него тесные отношения с премьер-министром Катара, шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани: последний в прошлом году прилетел во Флориду на свадьбу сына Уиткоффа, пишет газета.

Когда Трампа избрали, но его инаугурация еще не состоялась, Уиткофф объединил усилия с уходящей администрацией экс-президента Джо Байдена для переговоров с Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание. По его сведениям, Уиткофф также звонил «влиятельным лицам» из стран Персидского залива и обсуждал с ними атаки хуситов на суда.

Назначенный позже спецпосланником Трампа по Украине Кит Келлог, же напротив, воздерживался от переговоров, утверждает WSJ. Сам Келлог заявил изданию, что это «чушь». Он подчеркнул, что с момента своего назначения «начал активно работать над достижением его (Трампа. — РБК) цели — прекращения смерти и разрушений».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Стив Уиткофф сделки Дональд Трамп США
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Reuters узнало, что Дмитриев вылетел в Майами на встречу с Уиткоффом
Политика
Уиткофф передал Трампу ящик икры из России
Политика
Трамп назвал Уиткоффа специалистом по сделкам, который мало знал о России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Буданов объяснил провал мобилизации на Украине Политика, 11:05
Разработчик бункера от ядерного удара описал обстановку внутри Общество, 11:01
Впервые за 21 год двое россиян дебютировали в НБА Спорт, 11:00
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
Эти фразы покажут отношение сотрудника к неудаче. Навигатор для менеджераПодписка на РБК, 10:53
Что такое «невидимый» день и зачем его проводитьПодписка на РБК, 10:38
Джейк Пол получил двойной перелом челюсти в бою с Энтони Джошуа Спорт, 10:37
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
WSJ раскрыла, какое условие поставили Уиткоффу для встречи с Путиным Политика, 10:35
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Экс-консультант Трампа оценил идею тоннеля между Аляской и Россией Экономика, 10:25
Российский форвард в 20 лет забросил дебютную шайбу в НХЛ Спорт, 10:19
Экс-чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола Спорт, 10:10
Дмитриев сообщил, что направляется в Майами Политика, 10:04
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03