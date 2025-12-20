WSJ раскрыла, какое условие поставили Уиткоффу для встречи с Путиным

По мнению Уиткоффа, быть «мастером сделок» — значит ставить себя на место другой страны и пытаться понять, как помочь ей достичь соглашения. «Специалистом по сделкам» его ранее назвал Трамп.

Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент России Владимир Путин вскоре после назначения Стива Уиткоффа спецпредставителем президента США выразил желание встретиться с ним, перед американским чиновником поставили одно условие, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Уиткофф должен был приехать один, без агентов ЦРУ, американских дипломатов и переводчика.

Как сообщил WSJ источник, предложение о встрече было передано специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым и через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Быть «мастером сделок» означает уметь поставить себя на место другой стороны в переговорах, заявил Уиткофф в интервью WSJ. «Специалистом по сделкам» и «отличным переговорщиком Уиткоффа ранее назвал президент США Дональд Трамп.

«Это значит поставить себя на место другой стороны и понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения этой сделки», — объяснил Уиткофф, что он понимает под определением «мастер сделок».

Он добавил, что понимает критику в свой адрес за подход к дипломатии на самом высоком уровне, который считают неуклюжим. Уиткофф, однако, заверил, что путешествует как дипломат в сопровождении профильной охраны и перед поездками слушает брифинги Совета национальной безопасности и Офиса директора национальной разведки, а также получает сведения от госсекретаря Марко Рубио. Уиткофф сказал, что у него есть своя сплоченная команда в администрации: «Мы разрабатываем концепцию того, как добиться успеха. Поэтому мне не нужно путешествовать с миллионом людей», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в беседе с WSJ отметила, что, «возможно, в предыдущих администрациях мог существовать чрезмерно бюрократический, раздутый процесс для достижения чего-либо».

«Президент лично поручает людям, которым он доверяет, таким как госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и другие, реализовывать его внешнеполитические цели», — сказала она.

Рубио заявил WSJ, что Уиткофф делает «невероятную работу» и что он «понимает цели и добивается результатов от имени президента и американского народа».

В прошлом Уиткофф вел дела с представителями влиятельных королевских семей арабского мира, отмечает WSJ. Так, в течение некоторого времени он был совладельцем отеля Park Lane в Нью-Йорке вместе с суверенным фондом Абу-Даби. У него тесные отношения с премьер-министром Катара, шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани: последний в прошлом году прилетел во Флориду на свадьбу сына Уиткоффа, пишет газета.

Когда Трампа избрали, но его инаугурация еще не состоялась, Уиткофф объединил усилия с уходящей администрацией экс-президента Джо Байдена для переговоров с Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание. По его сведениям, Уиткофф также звонил «влиятельным лицам» из стран Персидского залива и обсуждал с ними атаки хуситов на суда.

Назначенный позже спецпосланником Трампа по Украине Кит Келлог, же напротив, воздерживался от переговоров, утверждает WSJ. Сам Келлог заявил изданию, что это «чушь». Он подчеркнул, что с момента своего назначения «начал активно работать над достижением его (Трампа. — РБК) цели — прекращения смерти и разрушений».