 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Песков ответил, напрягается ли он, когда Путину хаотично задают вопросы

Сюжет
Прямая линия Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что не напрягается, а, наоборот, «расслабляется», когда президент России Владимир Путин разрешает задавать ему вопросы всем, «кого видит». Об этом пресс-секретарь рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину на фоне прошедшей прямой линии с президентом, запись ответа Пескова выложил корреспондент в своем телеграм-канале.

Зарубин задал Пескову вопрос, что происходит у него внутри, и напрягается ли он, когда президент начинает отвечать на вопросы от разных людей в разных частях зала. «Наоборот, расслабляюсь», — сказал пресс-секретарь.

Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

Кроме того, Зарубин спросил у Пескова, какие вопросы на прямой линии ему «не понравились». Пресс-секретарь ответил: «Я конкретно не буду говорить. <...> Какие-то вопросы мне показались не столь глубокими. Когда в ходе такого общения получается возможность задать президенту любой вопрос, то, конечно, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то действительно глубокое. Как мне показалось, не все это сделали, но кто-то это действительно сделал, было очень много интересных [вопросов]», — сказал Песков.

Ранее Песков также рассказал, что ему понравились не все вопросы на прямой линии. Однако, по его словам, уникальность формата заключается именно в этой свободе.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли 19 декабря. В ходе них президент отвечал на вопросы о международной ситуации, конфликте с Украиной, внутренней политике, а также на личные вопросы. К примеру, президента спрашивали, влюблен ли он, планирует ли написать мемуары и передвигается ли он по городу за рулем инкогнито.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дмитрий Песков Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным вопросы
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники
Общество
Путин ответил на вопрос о том, какой будет Россия через 200 лет
Общество
Путин ответил на вопрос о планах написать мемуары
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами Политика, 22:34
Песков ответил, напрягается ли он, когда Путину хаотично задают вопросы Политика, 22:26
В Запорожье без света остались более 10 тыс. абонентов Политика, 22:06
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Аэропорт Геленджика приостановил полеты Политика, 21:40
В Подмосковье погиб бизнесмен Виктор Аверин Общество, 21:38
В Ростовской области проверят сообщения о гибели животных в приюте Общество, 21:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Туктамышева провела последнее выступление на официальных турнирах Спорт, 21:29
Россия изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в Майами Политика, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Призер Олимпиады снял медаль ЧР из-за недовольства результатом Спорт, 20:45
Власти Туниса разрешили российскому экипажу Ми-26 покинуть страну Политика, 20:42
Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли Экономика, 20:24