Песков ответил, напрягается ли он, когда Путину хаотично задают вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что не напрягается, а, наоборот, «расслабляется», когда президент России Владимир Путин разрешает задавать ему вопросы всем, «кого видит». Об этом пресс-секретарь рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину на фоне прошедшей прямой линии с президентом, запись ответа Пескова выложил корреспондент в своем телеграм-канале.

Зарубин задал Пескову вопрос, что происходит у него внутри, и напрягается ли он, когда президент начинает отвечать на вопросы от разных людей в разных частях зала. «Наоборот, расслабляюсь», — сказал пресс-секретарь.

Кроме того, Зарубин спросил у Пескова, какие вопросы на прямой линии ему «не понравились». Пресс-секретарь ответил: «Я конкретно не буду говорить. <...> Какие-то вопросы мне показались не столь глубокими. Когда в ходе такого общения получается возможность задать президенту любой вопрос, то, конечно, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то действительно глубокое. Как мне показалось, не все это сделали, но кто-то это действительно сделал, было очень много интересных [вопросов]», — сказал Песков.

Ранее Песков также рассказал, что ему понравились не все вопросы на прямой линии. Однако, по его словам, уникальность формата заключается именно в этой свободе.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли 19 декабря. В ходе них президент отвечал на вопросы о международной ситуации, конфликте с Украиной, внутренней политике, а также на личные вопросы. К примеру, президента спрашивали, влюблен ли он, планирует ли написать мемуары и передвигается ли он по городу за рулем инкогнито.