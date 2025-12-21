Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на прямой линии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему понравились не все вопросы, которые журналисты задавали на прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.
«Какие-то [вопросы] понравились, какие-то — нет. Но это совершенно нормально. Главное, что журналист имеет возможность задать то, что он сам хочет или что просит его редакция, все в абсолютно свободном режиме», — заявил он.
По словам Пескова, уникальность формата заключается именно в этой свободе.
19 декабря прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которую объединили с итоговой пресс-конференцией. Россияне прислали президенту больше 3 млн вопросов.
Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан четыре часа 27 минут (ровно столько же было и в 2024 году).
