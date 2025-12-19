Путин ответил на вопрос о планах написать мемуары
Президент России Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, собирает ли он материалы для будущих мемуаров, во время прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Я вообще считаю, что нужно просто работать. Оценки в мемуарах даются, прежде всего, самим себе. И люди, если посчитают это возможным, дадут оценки и моей работе, и работе моей команды, тех людей, которые рядом со мной», — сказал он.
Материал дополняется.
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны