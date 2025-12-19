Путин ответил на вопрос о планах написать мемуары

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, собирает ли он материалы для будущих мемуаров, во время прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Я вообще считаю, что нужно просто работать. Оценки в мемуарах даются, прежде всего, самим себе. И люди, если посчитают это возможным, дадут оценки и моей работе, и работе моей команды, тех людей, которые рядом со мной», — сказал он.

Материал дополняется.