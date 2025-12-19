Владимир Путин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Владимир Путин признался, что влюблен. Президент положительно ответил на такой вопрос журналистки в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

При этом глава государства рассказал, что верит в любовь с первого взгляда.