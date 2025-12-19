Путин рассказал, как ездит по Москве инкогнито

Президент отметил, что такие поездки происходят редко, но они позволяют взглянуть на то, «что происходит вокруг». Ранее Путин рассказал, что передвигается по Москве «по-тихому», без сопровождения кортежа

Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда ездит за рулем сам, но это происходит редко, чаще президент передвигается инкогнито без сопровождения кортежа. Об этом российский лидер заявил на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Президента спросили о том, как он получает информацию о «проблемах людей»: получает ли он эту информацию, передвигаясь за рулем «инкогнито», спросил корреспондент, напомнив недавнее заявление Путина о том, что он иногда передвигается по городу без кортежа.

«Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее, чаще вот так. И это не бесполезные поездки», — ответил президент.

Президент отметил, что такие поездки позволяют посмотреть «не только на трассу», но и на разные районы Москвы и на то, «что происходит вокруг».

В декабре Путин признался, что иногда передвигается по Москве «по-тихому», без сопровождения кортежа и видит проблему с передвижением курьеров на электровелосипедах. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент передвигается по городу по-разному — как в кортеже, так и за рулем.

Как отметил тогда пресс-секретарь, президент самостоятельно управляет автомобилем на территории своих резиденций. Зарубежные лидеры во время визитов в Россию нередко становятся пассажирами в машине Путина, отметил Песков.