 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин рассказал, как ездит по Москве инкогнито

Сюжет
Прямая линия Путина
Президент отметил, что такие поездки происходят редко, но они позволяют взглянуть на то, «что происходит вокруг». Ранее Путин рассказал, что передвигается по Москве «по-тихому», без сопровождения кортежа
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда ездит за рулем сам, но это происходит редко, чаще президент передвигается инкогнито без сопровождения кортежа. Об этом российский лидер заявил на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Президента спросили о том, как он получает информацию о «проблемах людей»: получает ли он эту информацию, передвигаясь за рулем «инкогнито», спросил корреспондент, напомнив недавнее заявление Путина о том, что он иногда передвигается по городу без кортежа.

«Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее, чаще вот так. И это не бесполезные поездки», — ответил президент.

Президент отметил, что такие поездки позволяют посмотреть «не только на трассу», но и на разные районы Москвы и на то, «что происходит вокруг».

Песков сообщил, что Путин иногда сам садится за руль без сопровождения
Общество
Владимир Путин

В декабре Путин признался, что иногда передвигается по Москве «по-тихому», без сопровождения кортежа и видит проблему с передвижением курьеров на электровелосипедах. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент передвигается по городу по-разному — как в кортеже, так и за рулем.

Как отметил тогда пресс-секретарь, президент самостоятельно управляет автомобилем на территории своих резиденций. Зарубежные лидеры во время визитов в Россию нередко становятся пассажирами в машине Путина, отметил Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин Автомобили кортеж Москва
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Песков сообщил, что Путин иногда сам садится за руль без сопровождения
Общество
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа
Политика
Путин ответил на вопрос, нашил бы он шеврон «Я русский»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Запчасти на эти машины подорожали сильнее всего. Антирейтинг Авто, 15:02
Путин оценил Си в качестве союзника России Политика, 15:02
Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе Политика, 15:00
Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций Политика, 14:57
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах Политика, 14:56
СОГАЗ выплатил возмещение пострадавшим в Орске за вред жизни и здоровью Компании, 14:56
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 14:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут Общество, 14:50
Путин объяснил, как улучшить демографию в России Общество, 14:48
Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков» Политика, 14:47
Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА Спорт, 14:43
Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика Технологии и медиа, 14:42
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье Политика, 14:39
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?» Политика, 14:37