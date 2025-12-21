 Перейти к основному контенту
Дмитриев анонсировал продолжение переговоров в Майами по Украине

Дмитриев: переговоры в Майами продолжатся сегодня и завтра
Сюжет
Мирный план по Украине

Переговоры российской и американской делегаций в Майами, начатые 20 декабря (по местному времени) будут продолжены в тот же день, а также 21 декабря. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Разница во времени между Москвой и Майами восемь часов.

«Дискуссии <...> начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что обсуждения проходят конструктивно.

Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Переговоры проходят в гольф-клубе в Майами.

Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

19 декабря в Майами состоялся новый раунд консультаций между США и Украиной. По данным Axios, в переговорах также участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности. Украинский президент Владимир Зеленский 20 декабря заявил, что США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой.

Позже он сообщил, что Украина поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией, но выразил сомнение, что такая встреча может дать новый результат. В пример Зеленский привел «встречи в Турции в таком формате».

В Кремле 18 декабря подчеркнули, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после консультаций с украинцами и европейцами.

Читайте РБК в Telegram.

