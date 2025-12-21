 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными

Дмитриев: переговоры в Майами идут конструктивно
Сюжет
Мирный план по Украине
Переговоры с представителями США проходят конструктивно, они продолжатся сегодня и завтра, рассказал Дмитриев. Он встречается с Уиткоффом и Кушнером после серии их консультаций с представителями Украины и Европы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Переговоры в Майами проходят конструктивно, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Дискуссии проходят конструктивно. Начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра», — рассказал он.

Дмитриев прибыл в Майами вечером 20 декабря по московскому времени (разница с Майами — восемь часов). Там он встречается с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

В Кремле поясняли, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после консультаций с украинцами и европейцами.

Дмитриев анонсировал продолжение переговоров в Майами по Украине
Политика

Изначально мирный план США, разработчиками которого считают Уиткоффа и Кушнера, состоял из 28 пунктов. По итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. 2 декабря Уиткофф и Кушнер представили промежуточную версию российскому президенту Владимиру Путину.

Затем последовали ряд встреч делегаций США и Украины, а на прошлой неделе в Берлине состоялись переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского, представителей Штатов и европейских стран. 19 декабря в Майами прошла встреча представителей США, Украины и европейских стран.

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что на этих переговорах «договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время»

The New York Times писала, что на переговорах в Берлине были согласованы два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предусматривают укрепление ВСУ, размещение европейских войск на западе страны и расширение использования американской разведки.

Москва считает размещение военных НАТО на Украине неприемлемым. Российский президент Владимир Путин говорил, что безопасность Украины не должна обеспечиваться за счет России.

В Кремле наиболее важным для России называли вопрос территорий. Зеленский говорил, что эта тема «болезненная» и основная, по которой позиции Киева и Вашингтона расходятся. Украинский лидер также рассказал, что США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой. По словам Зеленского, такие встречи целесообразно проводить только после понимания результатов диалога между Киевом и Вашингтоном.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кирилл Дмитриев Майами переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года

