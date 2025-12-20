 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины

Сюжет
Война санкций
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно охарактеризовал решение Совета ЕС предоставить Украине финансирование из общего бюджета вместо использования замороженных российских активов.

«Это решение даже лучше, чем то, что я предлагал», — заявил Мерц в интервью Tagesthemen.

Перед саммитом ЕС, на котором было принято решение об источнике финансирования Украины, немецкий канцлер заявил, что отказ от использования замороженных российских активов для помощи Киеву нанесет удар по ЕС «на долгие годы».

Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Участники саммита ЕС, проходившего 18-19 декабря, приняли решение выделить Украине €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока, отказавшись использовать замороженные российские активы. Средства будут предоставлены в виде беспроцентного кредита, российские активы останутся замороженными до выплаты Украине компенсации, отметил Мерц. Все санкции против России продлили на шесть месяцев.

Решение поддержали Франция и Италия, а Чехия, Венгрия и Словакия не будут нести финансовые обязательства по новой схеме. Брюссель, где хранится основная часть замороженных активов, выдвигал условия, включая гарантии ликвидности и защиту от ответных мер Москвы.

Власти России предупреждали, что любые действия с зарубежными активами будут рассматривать как «грабеж» и может принять ответные меры.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Фридрих Мерц Украина российские активы Германия Евросоюз репарационный кредит
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ Политика, 12:38
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 12:38
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 12:27
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 12:24
Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна Общество, 12:23 
Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается Спорт, 12:18
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 12:16
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР Политика, 12:11
Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины Политика, 12:08
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:04
FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией Политика, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Резцова и Смольский победили в пасьютах на Кубке Содружества по биатлону Спорт, 11:53