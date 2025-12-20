Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины

Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно охарактеризовал решение Совета ЕС предоставить Украине финансирование из общего бюджета вместо использования замороженных российских активов.

«Это решение даже лучше, чем то, что я предлагал», — заявил Мерц в интервью Tagesthemen.

Перед саммитом ЕС, на котором было принято решение об источнике финансирования Украины, немецкий канцлер заявил, что отказ от использования замороженных российских активов для помощи Киеву нанесет удар по ЕС «на долгие годы».

Участники саммита ЕС, проходившего 18-19 декабря, приняли решение выделить Украине €90 млрд на 2026–2027 годы из общего бюджета блока, отказавшись использовать замороженные российские активы. Средства будут предоставлены в виде беспроцентного кредита, российские активы останутся замороженными до выплаты Украине компенсации, отметил Мерц. Все санкции против России продлили на шесть месяцев.

Решение поддержали Франция и Италия, а Чехия, Венгрия и Словакия не будут нести финансовые обязательства по новой схеме. Брюссель, где хранится основная часть замороженных активов, выдвигал условия, включая гарантии ликвидности и защиту от ответных мер Москвы.

Власти России предупреждали, что любые действия с зарубежными активами будут рассматривать как «грабеж» и может принять ответные меры.