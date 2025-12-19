Мединский сообщил об обмене телами погибших военных
В рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине тела 1 тыс. погибших украинцев, а Украина передала России тела 26 погибших военных. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
Договоренности об обменах, в том числе пленными и тяжелоранеными, были достигнуты в ходе стамбульских переговоров, прошедших в начале лета. К настоящему моменту Украине переданы останки по меньшей мере 10 тыс. погибших солдат ВСУ.
Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными в телеграм-канале сообщил, что Киев получил тела 1003 военных. В ближайшее время начнется идентификация репатриированных тел.
Ранее обмен телами военнослужащих межу Россией и Украиной прошел в ноябре. Москва также передала Киеву тела 1 тыс. украинских военных, а Киев — тела 30 военных. В октябре обмен телами прошел по схеме «1000 на 31».
В июне Россия обвиняла Украину в нежелании возвращать тела погибших. В Киеве это объяснили тем, что полученные из Москвы списки «не соответствовали согласованному подходу». Позже разногласия в этом вопросе удалось урегулировать.
