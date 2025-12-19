 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мединский сообщил об обмене телами погибших военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия передала Украине тела 1 тыс. погибших военных, Украина — тела 26 военных, сообщил помощник президента. Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил, что Киев начинает идентификацию тел
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

В рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине тела 1 тыс. погибших украинцев, а Украина передала России тела 26 погибших военных. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Договоренности об обменах, в том числе пленными и тяжелоранеными, были достигнуты в ходе стамбульских переговоров, прошедших в начале лета. К настоящему моменту Украине переданы останки по меньшей мере 10 тыс. погибших солдат ВСУ.

Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих ВСУ
Политика
Фото:Роман Пилипей / Getty Images

Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными в телеграм-канале сообщил, что Киев получил тела 1003 военных. В ближайшее время начнется идентификация репатриированных тел.

Ранее обмен телами военнослужащих межу Россией и Украиной прошел в ноябре. Москва также передала Киеву тела 1 тыс. украинских военных, а Киев — тела 30 военных. В октябре обмен телами прошел по схеме «1000 на 31».

В июне Россия обвиняла Украину в нежелании возвращать тела погибших. В Киеве это объяснили тем, что полученные из Москвы списки «не соответствовали согласованному подходу». Позже разногласия в этом вопросе удалось урегулировать.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Мединский обмен телами Россия Украина переговоры в Стамбуле
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года

