Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих ВСУ

Обмен телами погибших прошел по схеме 1000 на 30

Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Россия передала Украине 1 тыс. тел украинских военнослужащих, сообщает украинский координационный штаб. Информацию подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Саралиев также сообщил, что России были возвращены 30 тел погибших.

В Киеве заявили, что украинские правоохранители совместно с экспертными учреждениями МВД проведут экспертизы и идентификацию тел.

Договоренности об обменах, в том числе пленными и тяжелоранеными, были достигнуты в ходе стамбульских переговоров, прошедших в начале лета. К настоящему моменту Украине переданы останки по меньшей мере 9 тыс. погибших солдат ВСУ.

Предыдущий обмен телами произошел 23 октября. Тогда Украина получила останки 1 тыс. погибших военнослужащих, российская сторона — 31 погибшего.

В июне Россия обвиняла Украину в нежелании возвращать тела погибших. В Киеве это объяснили тем, что полученные из Москвы списки «не соответствовали согласованному подходу». Позже разногласия в этом вопросе удалось урегулировать.