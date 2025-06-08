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Военная операция на Украине ,  
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Захарова задалась вопросом о решении Украины не принимать тела на обмен

Сюжет
Военная операция на Украине
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области, 8 июня 2025 года
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области, 8 июня 2025 года (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, кто именно — президент Украины Владимир Зеленский или НАТО — принял решение не забирать тела погибших украинских солдат, первую партию которых Россия уже доставила в район обмена в Брянской области.

О том, что Москва ожидает от Киева официального подтверждения об обмене телами, сообщил ранее 8 июня первый замглавы управления информации Генштаба Вооруженных сил и член российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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Политика
Рефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области, 8 июня 2025 года

О том, что Россия передаст Украине 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ ранее сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Киев сделает то же самое.

Фуры МЧС с 1212 телами солдат ВСУ прибыли в район обмена 7 июня, однако в тот день украинская сторона обмен не провела. Вторая попытка провести гуманитарную акцию предпринята 8 июня. Информации от украинской стороны о готовности принять тела на 15:00 8 июня не было.

В Киеве 7 июня сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу». Мединский призвал приехать на место потенциального обмена международных корреспондентов, чтобы те убедились, что Россия соблюла все правила. В район обмена 8 июня прибыли журналисты из Франции, Италии, Германии и других стран.

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Мария Захарова обмен телами Владимир Зеленский
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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