Военная операция на Украине⁠,
0

Новый глава «Слуги народа» исключил планы ребрендинга партии

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр&nbsp;Корниенко
Александр Корниенко (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ребрендинг правящей на Украине партии «Слуга народа» не планируется, заявил избранный накануне руководитель партии Александр Корниенко, передает «Цензор.net».

По словам Корниенко, партия находится в «абсолютно рабочем» состоянии, а ее процессы «отточены» благодаря усилиям предыдущего лидера «Слуги народа» Елены Шуляк.

В 2016 году будущую партию «Слуга народа» зарегистрировали под названием «Партия решительных перемен», во главе которой стал Иван Баканов, соратник президента Украины Владимира Зеленского по студии «Квартал 95». В 2017 году партия получила нынешнее название в честь одноименного сериала с Зеленским. В 2019 году партия выдвинула Зеленского в президенты, после победы которого получила большинство на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года. Партия позиционирует себя как центристскую.

«Страна» описала стратегию сохранения власти Зеленского
Политика
Фото:Stephanie Lecocq / Reuters

В среду, 17 декабря, в Киеве состоялся съезд партии «Слуга народа», посвященный выбору нового председателя. По уставу главу партии избирают каждые два года, при этом один человек не может занимать пост более двух сроков подряд. Шуляк, возглавлявшая партию с 2021 года, уступила пост.

Новым председателем стал первый вице-спикер Верховной рады Корниенко, который ранее уже возглавлял партию с 2019 по 2021 год, а также руководил предвыборным штабом «Слуги народа».

Смена руководства произошла на фоне заявлений Киева о возможных выборах, которые, по словам Зеленского, могут пройти даже во время боевых действий при условии обеспечения безопасности и внесения законодательных изменений для легитимности процесса.

В январе этого года «РБК-Украина» сообщал, что на возможные выборы партия украинского президента не пойдет под брендом «Слуги народа», а рабочим названием может стать «Блок Зеленского».

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Украина Слуга народа партия

