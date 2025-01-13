«Слуга народа» запланировала сменить название к выборам

На будущие выборы правящая партия пойдет в составе условного «Блока Зеленского», сообщает агентство

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После победы Дональда Трампа на выборах президента США и его обещаний в скором времени завершить конфликт на Украине вновь заговорили о выборах, сообщает «РБК Украина». По данным агентства, партия украинского президента точно не пойдет на них под брендом «Слуга народа», рабочим названием может стать «Блок Зеленского».

Пойдут ли на выборы президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — это одна из интриг, отмечает «РБК Украина. Еще в январе 2022 года, перед началом полномасштабного конфликта, агентство писало, что партия Зеленского «Слуга народа» будет участвовать в выборах под другим названием, а ее личный состав изменят.

В команде украинского лидера ожидают, что в будущие избирательные списки партии войдут не более 10% действующих депутатов Верховной рады — речь идет о тех, кто хорошо проявил себя. Остальной же состав будет сформирован из тех, кого предложат Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

«Но в этот раз к составу будут подходить наверняка более серьезно, а не так, как в прошлый раз. Команда будет такой же пестрой, однако будут более тщательно проверять людей, чтобы они были более состоятельные, чтобы избежать тех болезней, которые случились в этом созыве», — рассказал один из источников.

Обновленную партию может возглавить вице-премьер Михаил Федоров. По словам нескольких собеседников, сейчас это главный кандидат, который может повести партию Зеленского на выборы.

Пойдет ли на президентские выборы Зеленский, будет зависеть от того, на каких условиях завершится конфликт, как это будет воспринято обществом и кто станет главным его конкурентом. Как отмечает агентство, ближайшее окружение склоняет украинского лидера к тому, что идти на выборы нужно при любых раскладах. Окружение «второго плана» считает, что нужно смотреть на результаты опросов и решать уже ближе к самим выборам.

Еще одним фактором неопределенности «РБК Украина» называет участие в них экс-главкома, а ныне посла Украины в Великобритании Залужного. Зеленский в опросах на втором месте после него, отмечает агентство. Источники не исключают, что бывший главком будет баллотироваться. Сам он пока об этом не высказывался. При этом, по словам собеседников, к Залужному в Лондон приезжал Ермак и предлагал ему отказаться от выдвижения, а вместо этого возглавить партию Зеленского на выборах в Раду.

«Залужный якобы ответил ему, что еще для себя не решил, пойдет ли он в политику. Все выглядит так, что он пока боится брать на себя такую огромную ответственность», — отметил один из источников в команде президента.

Еще одна интрига будущих выборов — возможное участие в них главы военной разведки Кирилла Буданова. Согласно закрытому опросу, вторым по рейтингу после Залужного среди военных идет именно он, что заставило офис Зеленского более пристально присматриваться к нему.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, а 20 мая должен был официально завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского. Однако выборы не состоялись из-за введенного в стране военного положения. Несмотря на отказ от организации очередного голосования, Зеленский выражал уверенность в своей победе в случае переизбрания на второй срок. Помимо президентских выборов, на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре 2023 года, их также отменили из-за действующего военного положения. Таким образом, президентская партия «Слуга народа» сохраняет за собой абсолютное большинство (235 мест из 450).

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что Москва готова вести диалог о мире с Киевом, но итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой и ее председателем (Русланом Стефанчуком). При этом он допускал возможность диалога с самим Зеленским, который может вновь пойти на выборы и подтвердить свою легитимность.