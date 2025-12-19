Очередь на вход на прямую линию Путина. Видео

Video

Большая очередь из журналистов выстроилась у входа в Гостиный Двор в центре Москвы за два часа до начала прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РБК.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск. РБК проведет прямую трансляцию и текстовую трансляцию.

Российский лидер ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Кремль открыл сбор вопросов к прямой линии 4 декабря — их число уже превысило 2 млн. Сбор вопросов продолжится до окончания прямой трансляции 19 декабря.

На итоговой пресс-конференции президента в этом году вопросы смогут задать как российские, так и иностранные журналисты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С 2001 года Путин ежегодно проводил прямую линию с ответами на вопросы граждан и отдельную пресс-конференцию для СМИ. Исключением стали 2004, 2012 и 2022 годы. В 2020 году к пресс-конференции впервые подключались и россияне, а в 2023 году оба формата объединили в мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным».

В 2024 году трансляция длилась 4 часа 27 минут, президент ответил на 76 вопросов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года, которая шла 4 часа 47 минут.