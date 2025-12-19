 Перейти к основному контенту
Очередь на вход на прямую линию Путина. Видео

Появилось видео очереди на вход на прямую линию Путина
Сюжет
Прямая линия Путина

Очередь на вход на прямую линию Путина. Видео
Video

Большая очередь из журналистов выстроилась у входа в Гостиный Двор в центре Москвы за два часа до начала прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РБК.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск. РБК проведет прямую трансляцию и текстовую трансляцию.

Российский лидер ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Кремль открыл сбор вопросов к прямой линии 4 декабря — их число уже превысило 2 млн. Сбор вопросов продолжится до окончания прямой трансляции 19 декабря.

Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Общество
Владимир Путин

На итоговой пресс-конференции президента в этом году вопросы смогут задать как российские, так и иностранные журналисты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С 2001 года Путин ежегодно проводил прямую линию с ответами на вопросы граждан и отдельную пресс-конференцию для СМИ. Исключением стали 2004, 2012 и 2022 годы. В 2020 году к пресс-конференции впервые подключались и россияне, а в 2023 году оба формата объединили в мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным».

В 2024 году трансляция длилась 4 часа 27 минут, президент ответил на 76 вопросов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года, которая шла 4 часа 47 минут.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

