 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямая линия Путина ,  
0 

Владимир Путин подводит итоги 2023-го. Онлайн

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина

Впервые с июня 2021 года Владимир Путин общается с гражданами России в формате прямой линии. В этом году прямую линию объединили с ежегодной пресс-конференцией.  
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
12:20

Владимира Путина спросили, остались ли цели и задачи специальной военной операции теми же, что были в начале, и когда будет мир.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются», — ответил президент.

12:18

С 1 января МРОТ будет повышен на 18%, сообщил президент.

«Госдолг сократился до $32 млн. Наши компании возвращают все кредиты, взятые в иностранных кредитных учреждениях», — добавил он.

Фото: РБК

12:18

Безработица в России держится на рекордно низком уровне, заявил Владимир Путин.

«Уровень безработицы 2,9%. Такого никогда не было в истории России. Это очень хороший показатель состояния экономики», — заявил он.

12:16

Владимир Путин отметил, что рост экономики по итогам года ожидается в 3,5% — «отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед».

«Инфляция к концу года ожидается 7,5%, но ЦБ и правительство предпринимают меры и исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям. Растет на 7,5% обрабатывающая промышленность. 10% — рост инвестиций в основной капитал. Это говорит, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу», — заявил президент.

12:13

У России достаточный запас прочности экономики, чтобы идти вперед, заявил Владимир Путин.

«Обеспечен он высокой консолидацией российского общества, устойчивостью финансово-экономической системы, возрастанием силовой составляющей. Стало удивлением и для многих из нас, что Россия накопила этот запас прочности», — отметил президент.

Фото: РБК

12:10

Владимир Путин начал прямую линию и пресс-конференцию. Он ответил на вопрос, какие задачи для него главные.

«Главное — укрепление суверенитета, обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение технологического суверенитета», — сказал президент.

12:01

Обстановка в зале перед началом «Итогов года» с Владимиром Путиным:

Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Фото: Вероника Вишнякова / РБК

11:51

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне рассказал, что часть вопросов, присланных Владимиру Путину в преддверии прямой линии, касаются военной операции на Украине и международной обстановки. «Естественно, [среди тем] непростая международная обстановка. Конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция».

11:47

Начало прямой линии запланировано на 12:00. Большинство мест в зале в Гостинном дворе уже заполнено.

11:20

11:17

Первая прямая линия в 2001 году получилась самой короткой: она завершилась через 2 часа 20 минут. Президент тогда ответил на 47 вопросов. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года: она продлилась 4 часа 47 минут. В 2021 году программа продолжалась 3 часа 42 минуты.

10:58

В этом году прямая линия совмещена с пресс-конференцией президента. Общее название – «Итоги года с Владимиром Путиным».

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

10:35

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. В 2008–2011-м, когда Путин занимал пост премьер-министра, программа носила название «Прямой разговор с Владимиром Путиным».

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок, Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Как в Красноярском крае внедряют принципы бережливого производства РБК+, 12:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:18
Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких сел Политика, 12:15
Путин назвал главную задачу Политика, 12:13
Суд на Украине продлил арест военному за неудачную попытку угона самолета Политика, 12:12
₽250 тыс. в среднем: какие кадры нарасхват в сфере мобильной разработки Pro, 12:07
Началась прямая линия и пресс-конференция Путина Политика, 12:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Прямая линия Путина. Трансляция Политика, 12:06
Швеция увидела опасный сигнал для США по Украине Политика, 12:05
Южная Корея подняла истребители из-за самолетов России и Китая Политика, 12:01
«Binance Казахстан» добавит 30 новых токенов для спотовой торговли Крипто, 12:01
Военная операция на Украине. Карта на 14 декабря Политика, 11:57
Снявшая «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля Life, 11:55
BIM-проектирование: как и зачем оцифровывать строительство Тренды, 11:54