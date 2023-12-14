Владимир Путин подводит итоги 2023-го. Онлайн
Впервые с июня 2021 года Владимир Путин общается с гражданами России в формате прямой линии. В этом году прямую линию объединили с ежегодной пресс-конференцией.
Владимира Путина спросили, остались ли цели и задачи специальной военной операции теми же, что были в начале, и когда будет мир.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются», — ответил президент.
С 1 января МРОТ будет повышен на 18%, сообщил президент.
«Госдолг сократился до $32 млн. Наши компании возвращают все кредиты, взятые в иностранных кредитных учреждениях», — добавил он.
Безработица в России держится на рекордно низком уровне, заявил Владимир Путин.
«Уровень безработицы 2,9%. Такого никогда не было в истории России. Это очень хороший показатель состояния экономики», — заявил он.
Владимир Путин отметил, что рост экономики по итогам года ожидается в 3,5% — «отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед».
«Инфляция к концу года ожидается 7,5%, но ЦБ и правительство предпринимают меры и исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям. Растет на 7,5% обрабатывающая промышленность. 10% — рост инвестиций в основной капитал. Это говорит, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу», — заявил президент.
У России достаточный запас прочности экономики, чтобы идти вперед, заявил Владимир Путин.
«Обеспечен он высокой консолидацией российского общества, устойчивостью финансово-экономической системы, возрастанием силовой составляющей. Стало удивлением и для многих из нас, что Россия накопила этот запас прочности», — отметил президент.
Владимир Путин начал прямую линию и пресс-конференцию. Он ответил на вопрос, какие задачи для него главные.
«Главное — укрепление суверенитета, обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение технологического суверенитета», — сказал президент.
Обстановка в зале перед началом «Итогов года» с Владимиром Путиным:
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне рассказал, что часть вопросов, присланных Владимиру Путину в преддверии прямой линии, касаются военной операции на Украине и международной обстановки. «Естественно, [среди тем] непростая международная обстановка. Конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция».
Начало прямой линии запланировано на 12:00. Большинство мест в зале в Гостинном дворе уже заполнено.
Первая прямая линия в 2001 году получилась самой короткой: она завершилась через 2 часа 20 минут. Президент тогда ответил на 47 вопросов. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года: она продлилась 4 часа 47 минут. В 2021 году программа продолжалась 3 часа 42 минуты.
В этом году прямая линия совмещена с пресс-конференцией президента. Общее название – «Итоги года с Владимиром Путиным».
Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. В 2008–2011-м, когда Путин занимал пост премьер-министра, программа носила название «Прямой разговор с Владимиром Путиным».