Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Президент России Владимир Путин «до глубокой ночи» готовился к предстоящей прямой линии и ежегодной пресс-конференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, сейчас российский лидер работает в Кремле. Он готовится к прямой линии с гражданами, которая состоится 19 декабря в совмещенном формате. «Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии. И сегодня целый день, за исключением, может быть, отдельных нескольких рабочих встреч», — рассказал пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже поступило свыше 1 млн обращений от граждан. Лидерами по количеству обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Замыкают первую пятерку Свердловская и Ростовская области. В прошлом году прямую линию с президентом поступило более двух миллионов вопросов от граждан.
В этом году прямая линия и большая пресс-конференция будет совмещенной. Мероприятие пройдет 19 декабря в 12:00 по мск. Прием вопросов будет продолжаться до окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
