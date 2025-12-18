 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Сюжет
Прямая линия Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин «до глубокой ночи» готовился к предстоящей прямой линии и ежегодной пресс-конференции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сейчас российский лидер работает в Кремле. Он готовится к прямой линии с гражданами, которая состоится 19 декабря в совмещенном формате. «Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии. И сегодня целый день, за исключением, может быть, отдельных нескольких рабочих встреч», — рассказал пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря
Политика
Владимир Путин

На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже поступило свыше 1 млн обращений от граждан. Лидерами по количеству обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Замыкают первую пятерку Свердловская и Ростовская области. В прошлом году прямую линию с президентом поступило более двух миллионов вопросов от граждан.

В этом году прямая линия и большая пресс-конференция будет совмещенной. Мероприятие пройдет 19 декабря в 12:00 по мск. Прием вопросов будет продолжаться до окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Прямая линия с Владимиром Путиным большая ежегодная пресс-конференция Путина Владимир Путин Дмитрий Песков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Песков подтвердил, что прямая линия с Путиным в 2025 году состоится
Политика
Завершилась прямая линия Владимира Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти» Политика, 14:23
Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии Политика, 14:23
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Госдума разрешила строить гостиницы на виноградниках Вино, 13:52
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50