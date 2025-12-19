Аэропорт Геленджика приостановил работу
Аэропорт Геленджика приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для безопасности полетов, уточнил он. Меры объявили в 8:40 мск.
Минувшей ночью полеты приостанавливали в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Волгограда, Тамбова, Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса. На момент публикации ограничения действуют в авиагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Самары и Ярославля.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Минувшей ночью ПВО уничтожили над Россией 94 украинских беспилотника, большинство из них — 36 — сбили в небе над Ростовской областью. Там были повреждены дома и автомобили, а также нарушено энергоснабжение. Пострадавших не было.
В Липецке осколки дронов попали в жилой дом, также обошлось без пострадавших. В Белгороде в результате атаки дрона пострадал пятимесячный младенец, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
