 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Аэропорт Геленджика приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для безопасности полетов, уточнил он. Меры объявили в 8:40 мск.

Минувшей ночью полеты приостанавливали в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Волгограда, Тамбова, Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса. На момент публикации ограничения действуют в авиагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Самары и Ярославля.

За ночь над Россией сбили 94 украинских дрона
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Минувшей ночью ПВО уничтожили над Россией 94 украинских беспилотника, большинство из них — 36 — сбили в небе над Ростовской областью. Там были повреждены дома и автомобили, а также нарушено энергоснабжение. Пострадавших не было.

В Липецке осколки дронов попали в жилой дом, также обошлось без пострадавших. В Белгороде в результате атаки дрона пострадал пятимесячный младенец, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Геленджик аэропорты ограничения

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников
Политика
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Политика
За ночь над Россией сбили 94 украинских дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Назван город Подмосковья, где новостройки подорожали вдвое в 2025 году Недвижимость, 10:16
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны Политика, 10:16
Как публичные выступления позволяют увидеть точки роста для бизнесаПодписка на РБК, 10:14
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины Политика, 10:07
Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти Политика, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
В Орле на день отменили занятия в школах после ночной атаки БПЛА Общество, 10:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
История WeWork: как «культура гениев» превращает компании в аутсайдеров Образование, 09:58
МВД предупредило о распространенной у мошенников схеме шантажа Общество, 09:51
В Батайске объявили траур после атаки дронов ВСУ Общество, 09:45
Бум рассрочек в строительстве: какие риски ожидают девелоперовПодписка на РБК, 09:41
Через какую страну идет 40% торговли и 50% нефти и газа в мире РБК и РЭЦ, 09:40
FT рассказала о политическом ударе по фон дер Ляйен и Мерцу Политика, 09:39
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21