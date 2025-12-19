 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до десяти

Аэропорты Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

На момент подготовки материала полеты приостановлены в десяти российских аэропортах — ограничения также продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.

Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти
Политика

Рейсы в российских аэропортах регулярно приостанавливают на фоне угрозы ударов беспилотниками.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Max.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Самара Ярославль Магас Грозный Владикавказ аэропорты

