Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до десяти
Аэропорты Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
На момент подготовки материала полеты приостановлены в десяти российских аэропортах — ограничения также продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.
Рейсы в российских аэропортах регулярно приостанавливают на фоне угрозы ударов беспилотниками.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Max.
